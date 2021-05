Bayernvoorzitter Rummenigge: 'Duitse bond zou beter niet te lang wachten om Flick aan te stellen'

Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge heeft maandag in Bild een opvallende positie ingenomen in de debatten rond een nieuwe bondscoach in Duitsland. Hansi Flick, momenteel nog aan de slag als coach van Bayern, ligt daarbij in polepositie.

Rummenigge vindt dat de Duitse voetbalbond (DFB) hem zo snel mogelijk moet aanstellen als opvolger van Joachim Löw, die na het EK afscheid neemt van de Mannschaft. Beide partijen onderhandelen momenteel, maar een akkoord is er nog niet. Flick veroverde met Bayern afgelopen weekend nog zijn tweede landstitel op rij. 'Hansi zou de perfecte coach zijn voor de nationale ploeg', stelde Rummenigge. 'Ik kan me inbeelden dat veel grote Europese clubs in hem geïnteresseerd zijn. Ik heb de indruk dat de DFB ergens op wacht, maar dat zou ik niet doen. De omstandigheden om hem binnen te halen zijn momenteel ideaal.' Flick doet het seizoen nog uit als coach van Bayern München, maar trekt nadien de deur achter zich dicht in Beieren. Zijn contract, dat nog liep tot medio 2023, werd in onderling overleg ontbonden. Huidig RB Leipzig-coach Julian Nagelsmann volgt hem op. De 56-jarige Flick was tussen 2006 en 2014 al werkzaam als assistent bij de Mannschaft. Sinds november 2019 is hij hoofdcoach van Bayern. Hij won met de Rekordmeister twee titels, een beker, de Champions League en het WK voor clubs.