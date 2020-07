Karl-Heinz Rummenigge is niet te spreken over de beslissing van France Football om dit jaar geen Gouden Bal uit te reiken. De voorzitter wil desnoods naar de FIFA stappen, want hij denkt dat Robert Lewandowski een grote kans maakte dit jaar.

Vorige week maakte het Franse voetbalmagazine France Football bekend geen Ballon d'Or uit te reiken. Toen klonk de uitleg dat er niet aan de voorwaarden werd voldaan om de prijsuitreiking te laten doorgaan. Hoofdredacteur Pascal Ferré vond namelijk dat er 'niet gesproken kan worden van een normaal seizoen'. 'Van de elf maanden waarin er gevoetbald kon worden, werd er enkel gespeeld in januari en februari en dat is gewoonweg te weinig. De kandidaten zullen dan ook niet op gelijke grond kunnen beoordeeld worden.'

Bayernvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge laat het daar echter niet bij. De Duitse ex-winnaar van de Gouden Bal in 1980 en 1981 kondigde zelfs aan dat hij in gesprek wil gaan met de FIFA om France Football alsnog te overtuigen de uitreiking te laten doorgaan. 'Alle grote competities, behalve Frankrijk, hebben hun seizoen nog kunnen afmaken. Volgens mij moet het dan wel nog mogelijk zijn om een winnaar aan te duiden', liet Rummenigge weten in een persconferentie.

Een andere reden waarom Rummenigge maar al te graag een winnaar wil zien, is omdat zijn spits Robert Lewandowski een van de topfavorieten was dit jaar. 'Natuurlijk wil ik het ook daarom nog laten doorgaan. Robert maakte een grote kan, want hij heeft misschien wel het beste seizoen van zijn leven gespeeld.' Lewandowski was dit seizoen met 34 goals in 31 competitiewedstrijden al uitgeroepen tot de beste speler van de Bundesliga. En ook in de Champions League heeft hij al 11 goals in 6 wedstrijden gemaakt.

Rummenigge wil desnoods naar de FIFA stappen om zijn gelijk te krijgen. 'Misschien praat ik hier nog wel over met Herr Infantinoen zal ik hem proberen te overtuigen omFrance Footballover te halen of dat de FIFA zelf een Gouden Bal-verkiezing kan organiseren.' Vroeger organiseerde de FIFA nog samen met France Football de Ballon d'Or, maar sinds enkele jaren is die samenwerking voorbij. De wereldvoetbalbond organiseert nu zijn eigen The Best-awards.

