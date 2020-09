Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: hoe de druk wordt opgevoerd op onze landgenoot.

Toen Sport/Voetbalmagazine in april 2017 Eden Hazard op de cover zette in een shirt van Real Madrid, was diens transfer van Chelsea naar het Real Madrid van Zinédine Zidane zo goed als in kannen en kruiken. De enige die uiteindelijk stokken in de wielen stak, was voorzitter Florentino Pérez.

Dat de Rode Duivel in de zomer van 2019 toch naar Real kwam, heeft hij vooral te danken aan het aandringen van Zinédine Zidane. Want Pérez is, volgens ingewijden, nooit een fan geweest van Hazard en hij vond diens komst dan ook niet echt nodig. Het afgelopen seizoen - 1 goal en 7 assists - is niet van dien aard geweest dat de voorzitter zijn mening over de duurste speler uit de clubgeschiedenis heeft herzien. Dat was al slecht begonnen toen Hazard in de zomer van 2019 met overgewicht zijn entree maakte. Dat hij die stunt nu weer herhaald lijkt te hebben, zorgt voor nog meer gefronste wenkbrauwen. Ook Zidane zou er zich over verbazen dat Hazard de voorbereiding op het huidige seizoen niet serieuzer neemt.Bovendien is Pérez wél een groot aanhanger van Vinícius Júnior, de 20-jarige Braziliaanse linkerwinger die zijn positie in de basiself gebarreerd ziet door ... Eden Hazard.Volgens het Spaanse voetbalblad Sport is het geduld van Florentino Pérez met onze landgenoot bijna op. Dit seizoen is het erop of eronder voor Hazard. Als hij nu niet kan bewijzen dat hij zijn geld waard is, dan zou de voorzitter hem volgende zomer liever te gelde maken. De som van 160 miljoen euro die Real uiteindelijk ophoestte voor Hazard, helemaal recupereren, zal onbegonnen werk zijn. Maar volgens Sport wil Pérez het geld dat de transfer van de Rode Duivel oplevert, gebruiken voor de aanwerving van Kylian Mbappé. De Franse 21-jarige spits, die nog een contract heeft bij PSG tot 2022, zou dé toptarget zijn voor Real volgende zomer. Volgens The Times gaf Mbappé zelf bij PSG al te kennen dat hij de club na dit seizoen wil verlaten voor een grote club in La Liga of de Premier League. Hazard, wiens verbintenis bij de Koninklijke wel nog loopt tot 2024, voelt diens hete adem dus al.Wat de carrièreplanning van de Belg betreft, die vertrouwde een aantal jaar geleden, toen hij nog bij Chelsea voetbalde, een goede vriend het volgende toe: 'Mijn plan, dat is de titel winnen met Chelsea en tot beste speler van de Premier League verkozen worden. Daarna wil ik tekenen bij Real Madrid en er de Gouden Bal winnen. Dan wil ik mijn carrière beëindigen bij PSG om iets na mijn 30e te stoppen met voetballen.'Titel met Chelsea: check (2015 en 2017). Beste speler van de Premier League: check (2015). Tekenen bij Real Madrid: check. Gouden Bal winnen bij Real? Dan zal hij zich moeten haasten, want op 7 januari 2021 is het zover: dan wordt Hazard dertig...