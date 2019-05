Atalanta Bergamo speelt vanavond (20.45 uur) de bekerfinale tegen Lazio. Hoe een bescheiden provincieclub de concurrentie in de Serie A te slim af is.

Atalanta biedt spektakel in een competitie waar, zo wil het cliché, de nul heilig is en goed voetbal niet per se mooi voetbal betekent, maar gelijkstaat aan winnend voetbal. Atalanta is een vlinder in een tuin waar verder weinig opvallends te zien is.

...