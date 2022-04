Dit weekend speelt Valencia CF de finale van de Copa del Rey tegen Real Betis. Kan de club een moeizaam seizoen alsnog mooi afsluiten?

'Het wordt een historisch moment waar we al wekenlang op wachten', zei Valenciatrainer José Bordalás deze week op een persconferentie. Bekerwinst zou meer dan welkom zijn voor Valencia, want het speelt een bijzonder matig seizoen. De club staats slechts tiende in La Liga en dreigt voor het tweede jaar op rij Europees voetbal mis te lopen. Enkel via de Copa del Rey maakt het nog kans op een ticket voor de Europa League.Afgelopen zomer werd José Bordalás aangesteld als hoofdtrainer van Valencia. De Spanjaard is daarmee de tiende coach in zeven seizoenen van de club en kan tot nu toe niet terugblikken op een geslaagd debuutseizoen. Valencia begon degelijk, maar door een dramatische reeks van 2 op 18 aan het begin van dit kalenderjaar zakte de ploeg naar het buik van het klassement.Er zit vooral te weinig creativiteit in de kern van de viervoudige Spaanse landskampioen. De topscorers van de ploeg zijn middenvelders Gonçalo Guedes en Carlos Soler, met beiden elf doelpunten. Het team bestaat vooral uit stevige jongens met mindere voeten die het van hun vechtersmentaliteit moeten hebben. Dat uit zich in fysieke wedstrijden met veel overtredingen. Met 104 gele en 6 rode kaarten is Valencia ook de 'gemeenste' ploeg van La Liga dit seizoen. Het team maakte de meeste overtredingen van alle clubs en kreeg het op twee na hoogste aantal fouten tegen.De ploeg is kwalitatief minder dan in het verleden. De afgelopen seizoenen verlieten sterspelers als Ferran Torres, Rodrigo Moreno en Dani Parejo de club, terwijl er geen versterkingen bijkwamen. Valencia kan op financieel vlak niet concurreren met clubs als Real Madrid, FC Barcelona en Atlético Madrid. Dat kon ooit wél, maar door aanslepende schulden als gevolg van te hoge spelerslonen werd in 2020 beslist om een salarisplafond van 1,5 miljoen euro per speler per jaar in te voeren. Daardoor zoeken echte topspelers liever andere oorden op. Ook covid-19 en het mislopen van de Champions League zorgden voor lagere inkomsten.Voor zijn vele besparingen en gebrek aan goeie transfers krijgt de Singaporese clubeigenaar Peter Lim veel kritiek van de supporters. Vorige zomer werden rondom het Mestallastadion protestacties georganiseerd tegen zijn beleid. De supporters vinden dat de club van hen vervreemdt. Volgens hen bekijkt Lim het eigenaarschap puur als een zakelijk project en houdt hij zich te weinig bezig met de sportieve kant.Begin dit jaar kwam er dan toch goed nieuws voor de club. In januari werd een samenwerking opgestart met het Georgische FC Saburtalo en een maand later werd een driejarig sponsorcontract afgesloten met Brits autohandelaarsbedrijf Cazoo.Ondanks de nog steeds benarde financiële situatie wil Valencia zich deze zomer versterken. Volgens verschillende media zou de club daarvoor aan Tarik Tissoudali denken. De Nederlandse Marokkaan van KAA Gent is aan het beste seizoen van zijn carrière bezig. Voor club en land samen scoorde hij dit seizoen 27 keer en gaf hij 9 assists. Zijn komst zou het creatieve niveau van Valencia moeten opkrikken.Maar eerst staat dus de Spaanse bekerfinale op het programma. De druk en het verlangen van de supporters zijn groot, al wordt het zeker geen gemakkelijke opdracht voor Valencia. Tegenstander Real Betis telt vijftien punten meer in de competitie en versloeg Valencia eerder dit seizoen met duidelijk 4-1-cijfers.