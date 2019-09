De gewezen jeugdspeler van Westerlo, OHL, Genk en Club Brugge startte al in drie van de vier competitiewedstrijden van de Nederlandse eredivisionist. Drie vragen.

1. Je speelde vorig seizoen bij de beloften van Club Brugge. Waarom ben je vertrokken bij Club Brugge?

Adnan Ugur: 'Het was al mijn tweede seizoen bij de beloften van Club Brugge en ik had veel zin in en nood aan nieuwe uitdagingen. Nog een jaar bij de beloften voelde voor mij aan als stilstaan, terwijl ik mijn kwaliteiten verder wou ontwikkelen. Omdat mijn contract afliep, vond ik dit het ideale moment om deze stap te zetten. Ook de mogelijkheid om in de Eredivisie te spelen, beïnvloedde deze beslissing. Want volgens mij behoort die toch tot de betere competities in Europa.'

'Hier kregen al heel veel jonge talentvolle spelers kansen. Ik droomde er ook altijd al van om op mijn achttiende mijn debuut te maken op het hoogste niveau. Dat ik dat kan realiseren in de Eredivisie is geweldig. Ik ben trainers en bestuur dan ook heel dankbaar dat ze deze transfer mogelijk maakten.

2. Waarom koos je voor Fortuna Sittard?

Ugur: 'Ik stond voor een belangrijke beslissing voor het vervolg van mijn carrière en dacht heel goed na alvorens een keuze te maken. Vanaf het eerste contact met Fortuna was er al een zekere klik. Ze waren mij al een tijdje aan het volgen, zagen wedstrijden van mij en ik was zeer overtuigd van het verhaal dat ze mij vertelden. Het bestuur en de staf geloofden in mij en ik wou er als jonge speler mijn persoonlijke doelen en deze van de club helpen waarmaken.'

'Ik verwachtte wel niet dat alles zo snel zou gaan. Intussen mocht ik al drie keer starten en één keer invallen. Ik zal hard blijven werken en het beste van mezelf blijven geven, en ik hoop op nog veel speelminuten en nog veel punten.'

3. Hoe verliep je aanpassing?

Ugur: 'Heel goed. De trainingen zijn wel anders. Alles gebeurt hier met de bal, maar dat vind ik goed. Want ik ben goed aan de bal. In de oefenwedstrijden mocht ik altijd de tweede helft meedoen en blijkbaar liet ik toen een goeie indruk, want een week voor de competitiestart kreeg ik in de oefenwedstrijd tegen PAOK een basisplaats. Ik voer uit wat de coach van mij vraagt.'

'Ik ben een box-to-boxspeler, maar behalve op 8 speelde hij mij ook al één keer op 6 en zelfs al eens op 11 uit. Ze geven mij hier gewoon veel vertrouwen en dan kun je ook met nog meer vertrouwen spelen.'