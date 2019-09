Na vier jaar China is de jonge Belgische coach nu actief bij de Litouwse club FK Vilnius. Drie vragen.

1. Waarom ben je weg uit China?

Céderique Tulleners: 'Ik kan daar kort over zijn: na drie maanden ben ik al vertrokken bij Xiamen Nanhu (2) omdat de club helaas failliet is gegaan. Bepaalde zaken zijn daar helemaal anders verlopen dan gepland.'

2. Waarom gaat een jonge Belgische coach in Litouwen werken?

Céderique Tulleners: 'Na mijn vertrek uit China ben ik even terug in België geweest en in die periode kreeg ik twee concrete aanbiedingen: één uit China en één uit Litouwen. China was geen optie meer, omdat het voor mijn vrouw tijd was om weer dichter bij haar thuis in België te werken. Ik ben met FK Vilnius in contact gekomen via Kris Van Der Haegen, de directeur van de Belgische trainersschool, die ik leerde kennen toen ik voor de bond wat videoanalyse deed en hij mijn werk bleek te appreciëren.'

'In juni ben ik naar Vilnius gevlogen om de club te bezoeken en over de details van het contract te onderhandelen. FK Vilnius is een nieuwe club die een licentie kocht en een partnership is aangegaan met een bestaande private voetbalschool. Zo kon er vanaf dag 1 gestart worden met een academie. De motivatie van de eigenaar en de manager om met een club te beginnen, is dat ze vinden dat er te weinig Litouws talent ontwikkeld wordt. FK Vilnius komt uit in de tweede klasse, maar de jeugd speelt in de eerste klasse.'

3. Wat doe je precies bij FK Vilnius?

Céderique Tulleners: "Ik ben aangesteld om het ProJunior-project te leiden, zeg maar de eindopleiding van de club: van U15 tot en met U19. Daarnaast leid ik de coaches op en werk ik twee keer per week in de voormiddag in kleine groepen aan het persoonlijk ontwikkelingsplan van jonge A-kernspelers. In het ProJunior-project werken we samen met een school, waardoor we ook overdag kunnen trainen. Zo komen we aan zeven à acht trainingen per week plus een wedstrijd. Daarnaast proberen we ons te meten met internationale teams. Twee keer per jaar zullen we een trip naar West-Europa maken en maandelijks spelen we vriendschappelijke wedstrijden tegen de betere opleidingen uit de Baltische landen.'

'Er lopen enkele talentvolle spelers rond, maar ik ben voornamelijk bezig met de selecties klaar te krijgen voor de start van volgend seizoen in februari. Bij onze U15 loopt er een spelertje dat drie jaar bij KV Mechelen zat, toen hij met zijn familie in België woonde. De keeper van het eerste elftal is net zestien jaar geworden en is jeugdinternational. Om maar te zeggen: er is talent aanwezig. Maar het moet nog beter opgeleid worden.'