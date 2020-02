De Limburger werkte eerder al in China en voor de Litouwse club FK Vilnius.

Hoe ben je op de voetbalbond van Litouwen terechtgekomen?

Céderique Tulleners: 'Bij FK Vilnius had ik een contract van drie jaar. Het was een ambitieus project, maar na een jaar had de voorzitter door dat er bij het runnen van een club meer komt kijken dan hij aanvankelijk dacht. Hij is dan gestopt met de eerste ploeg en met de samenwerking met de jeugdacademie. Zo zat ik midden december plots zonder club.

'Maar sinds vorige zomer is op de Litouwse voetbalbond Patrick De Wilde technisch directeur en hij gaf mij de kans om daar te beginnen.'

Wat doe je precies op de Litouwse voetbalbond?

'Mijn takenpakket is uitgebreid, maar mijn voornaamste rol is die van 'head of woman football development'. Ik ben ook assistent-trainer van alle nationale vrouwenploegen.

'Patrick De Wilde en de bond behandelen de vrouwen en de mannen gelijk. Dat geeft de mogelijkheden om in zeer professionele omstandigheden te werken.

'Daarnaast werk ik ook voor het technisch departement, in het team van Patrick De Wilde en samen met andere stafleden van de nationale teams.'

Wat is het grootste verschil met België?

'Er zijn in Litouwen verscheidene uitdagingen. Zo is het land groter dan België, maar zijn er veel minder inwoners. Het aantal voetballers is er zeer laag. Het is dus uitermate belangrijk dat we alle voetballers detecteren en de best mogelijke opleiding kunnen geven.

'Patrick De Wilde schreef een strategisch plan voor de periode 2020-2024. Dat werd in januari 2020 voorgesteld en nu zijn we gestart met het te implementeren. Het plan werd door clubs en coaches heel positief onthaald, dus we kijken al uit naar de resultaten die we gaan boeken.'

