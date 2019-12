De Belgisch-Marokkaanse ex-middenvelder van Lierse SK scoorde vorig weekend in The Championship nog tegen Barnsley. Sport/Voetbalmagazine sprak met hem.

Hoe ben je bij QPR terechtgekomen?

Ilias Chair: 'Ik ben bij QPR terechtgekomen nadat Lierse SK mij zegde dat ik mocht vertrekken. Ze zagen mij geen deel meer uitmaken van hun toekomstplannen. Als ik zie hoe het nadien met Lierse SK is gelopen, was dat een zeer verstandige keuze. Ik ben toen naar Engeland gegaan voor een testperiode van drie dagen bij QPR, waarop ze mij daar meteen een contract aanboden.

'Om speelminuten te vergaren, werd ik vorig seizoen uitgeleend aan Stevenage FC in de Engelse League Two. Ik maakte er een aantal spectaculaire goals, al zeg ik het zelf (lacht). Dit seizoen krijg ik bij QPR wel volop mijn kans. Ik startte al 13 keer in de basis en scoorde ook al.'

Wat is het verschil met België?

'Om eerlijk te zijn: het verschil is groot. Ik speelde in België natuurlijk niet zo lang op professioneel niveau, dus is het voor mij niet zo gemakkelijk om de vergelijking te maken. Maar in mijn ervaring is de benadering in Engeland veel geavanceerder, bijvoorbeeld op het vlak van fysieke ontwikkeling.

'Het grootste deel van mijn opleiding volgde ik bij de JMG Academie in Tongerlo, waar ook Rode Duivel Jason Denayer werd opgeleid. Wij hebben dezelfde makelaar, Jesse De Preter van Atticus Sports Management, en onderhouden nog regelmatig contact met elkaar. In de JMG Academie trainden we blootvoets. De nadruk lag sterk op de technische ontwikkeling. Het fysieke aspect kreeg wat minder aandacht, dus is het goed dat ik daar de voorbije jaren in Engeland aan kon werken.'

Hoe is het om als jonge speler in het buitenland te voetballen?

'Ik ben al vanaf jonge leeftijd van thuis weg, want bij de JMG Academie leefde ik op internaat, dus voor mij verliep die aanpassing wel vlot. Ik mis België wel, omdat ik mijn familie en mijn vrienden soms mis. Maar ik heb het hier best naar mijn zin en kreeg nog geen enkel moment spijt van mijn keuze. Er wordt vaak gezegd dat jonge Belgische spelers best niet te vroeg naar het buitenland gaan en beter hun carrière in eigen land lanceren. Maar mijn ervaring is dat als je sterk in je schoenen staat en je je goed laat adviseren, het dan wel degelijk kan lukken.'