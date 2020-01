De Oost-Vlaming is in de jeugdacademie in de Thaise hoofdstad Bangkok verantwoordelijk voor de jongste leeftijden.

Hoe komt een jonge Belgische coach in Thailand terecht?

JONAS DEMAN: 'Na 2,5 jaar als jeugdvoetbaltrainer bij een lokale academie in Shenzhen was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik had er samen met een Chinese businesspartner plannen om een eigen voetbalacademie op te starten, maar door de verstrengde visumwetgeving was ik genoodzaakt China te verlaten.

'Na een korte periode in België en wat sollicitatiewerk kreeg ik een aanbieding om in de Thaise hoofdstad Bangkok aan de slag te gaan. Een leuke uitdaging om de voetbalmarkt in Azië verder te ontdekken en weer te gaan werken in een andere cultuur.'

Wat doe je er precies?

'Ik werk als jeugdtrainer in de Juventus Academy Thailand en bij de U11-ploeg van een internationale school met hoofdzakelijk kinderen van expats.

'Voor de Juventus Academy ben ik als trainer verantwoordelijk voor de jongste leeftijden: van U3 tot U7. Na overleg met de eigenaars van de academie kon ik een specifiek project op poten zetten voor U3 en U4, waar de focus ligt op het optimaal ontwikkelen van bewegingsvaardigheden. Binnen dit programma is het doel om leeftijdsgebonden oefeningen te geven in een veilige, ontspannende en kindvriendelijke leeromgeving. De sessies worden aangeboden met kindvriendelijke muziek op de achtergrond en bij de helft van de 4 tot 6 oefeningen wordt een ouder betrokken. Het doel daarvan is de participatie van het kind te stimuleren en het zich zo comfortabel mogelijk te laten voelen in zijn nieuwe omgeving.

'Uitdagende bewegingssituaties zorgen ervoor dat kinderen tijdens de sessies hun bewegings-, lichaams-, zend- en ontvangvaardigheden kunnen ontwikkelen, met of zonder een aangepaste bal. Deze vaardigheden zijn voor het kind op jonge leeftijd noodzakelijk om zich motorisch te kunnen ontwikkelen. Bovendien zijn deze bewegingsvaardigheden de basis voor het kind in een later stadium van het leven, en zijn ze cruciaal voor een gezond, levenslang plezier en voor sportief succes, in bijvoorbeeld voetballen.'

Hoe is het om daar te werken en te leven in vergelijking met België?

'Het grote verschil is dat ik hier fulltime jeugdvoetbaltrainer kan zijn. Wat ik in België meer als een hobby uitoefende, kan ik hier nu voltijds doen. Qua werkomstandigheden is dit natuurlijk een droom, want wie wil niet van zijn hobby zijn fulltime job maken?

'De kost van leven is enorm laag, en in mijn vakantie heb ik de mogelijkheid om het prachtige werelddeel Azië te ontdekken.

'Ook het werken met andere nationaliteiten en culturen maakt dat je als trainer je horizon kunt verleggen. De ervaringen in Azië zorgen ervoor dat ik mij verder kan ontwikkelen, als trainer en als mens.

'Al deze factoren zijn voor mij altijd een drijfveer geweest.'

