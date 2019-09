De jonge Antwerpenaar stopt bij Beerschot Wilrijk als U13-coach en videoanalist bij het eerste elftal om voltijds voor de Nederlandse eersteklasser FC Groningen te gaan werken.

Maxim Wouters (26) studeerde toegepaste psychologie en combineerde zijn engagementen in het voetbal tot nu toe met een voltijdse job als HR-consultant buiten het voetbal. "Bij Beerschot Wilrijk gaf ik doorgaans van 18 tot 20 uur training en daarna deed ik mijn analyses voor het eerste elftal, soms wel tot 2 uur 's nachts", zegt hij.

"Toen ik op Twitter zag dat FC Groningen een voltijdse performance analist zocht, heb ik mijn cv opgestuurd en voor die job gesolliciteerd. Ook omdat ik het voorbije seizoen bij Beerschot Wilrijk merkte dat dit mijn ding is en het naar meer smaakte."

Bij Beerschot Wilrijk zag hij niet meteen perspectief op een voltijdse job. "Neen, omdat de club door de uitspraak van het BAS dit seizoen in 1B moet blijven. Ik ging voor mijn kans bij FC Groningen omdat ik iemand ben die zichzelf altijd wat uit zijn comfortzone wil halen en omdat dit echt wel een unieke opportuniteit voor mij is."

"Dit kon ik niet laten liggen. FC Groningen is een grote, ambitieuze en innovatieve club waarvan ik tijdens de gesprekken meteen de professionaliteit voelde. Er is op het gerenoveerde trainingscomplex ook pas een nieuw hypermodern gebouw gezet, het TopsportZorgCentrum, waar met de allernieuwste technologieën het ontwikkelen van spelers nog professioneler wordt aangepakt. Ik was zwaar onder de indruk."

Hij zal er nauw samenwerken met de hoofdcoach en de data-analist. "We zullen een driehoekje vormen", zegt hij. "Het is de bedoeling dat ik de technische staf ga ondersteunen met videobeelden en er data bij ga betrekken, om de tegenstander zo goed mogelijk te analyseren en de spelers zo duidelijk mogelijk te maken wat de tactiek voor de volgende wedstrijd is en hoe we dat gaan aanpakken. Daarvoor ga ik wedstrijden live analyseren. Maar ik zal mij ook bezighouden met de individuele begeleiding van spelers met betrekking tot beelden en het analyseren van de tegenstander."