De Belgische U19-international verliet drie jaar geleden Anderlecht om zijn opleiding voort te zetten bij de Nederlandse topclub PSV.

Hoe ben je bij PSV Eindhoven terechtgekomen?

Maxime Delanghe: 'Na 11 mooie seizoenen bij Anderlecht, van U6 tot en met U17, kon ik op de leeftijd van 16 jaar kiezen voor een contract bij Anderlecht, Manchester United of PSV Eindhoven. Mijn keuze viel uiteindelijk op PSV. Ik tekende er voor 3 jaar.

'Ik zocht naar de volgende stap in mijn carrière, trainen op Europees topniveau met ervaren trainers en ook nog eens ex-topvoetballers zoals Mark van Bommel, Luc Nilis en Ruud van Nistelrooij. Mannen met internationale topcarrières die hun ervaring graag aan jeugdspelers willen meegeven.

'PSV geniet een sterke internationale reputatie bij de jeugd en zeker ook in het topvoetbal met grote namen als Romario, Ronaldo, Luc Nilis en Dries Mertens die er vroeger speelden. Voor jeugdspelers is het er bovendien heel aangenaam om je verder te ontwikkelen op zeer verzorgde grasvelden en om te spelen in mooie, professionele accommodaties met tribunes bij alle clubs in Nederland.'

Hoe combineer je je schoolleven met topvoetbal bij PSV?

'Ik ben een moderne, polyvalente en meevoetballende doelman van 1 meter 90, heb bij PSV een profstatuut en ben ook Belgisch U19-international. Dat combineer ik met studies moderne talen-economische wetenschappen, wat veel discipline vergt.

'Om voldoende rust en recuperatie te kunnen nemen, verblijf ik 6 van de 7 dagen bij een gastgezin op 10 minuten van academie De Herdgang. Dat werd allemaal geregeld door PSV.

'Sinds een tijdje rijd ik zelf met de wagen en dat betekent voor mij meer onafhankelijkheid en een grotere zelfstandigheid.

'Bij PSV beleef ik een heel mooie tijd. Ik speel competitie met de U19 en train al 2 seizoenen met Jong PSV en af en toe ook met de A-kern mee. In mijn laatste contractjaar hoop ik met de U19 kampioen te worden en de Johan Cruijff-beker te winnen. Momenteel lopen er met PSV gesprekken over een nieuw contract, maar ook andere internationale clubs zijn geïnteresseerd.'

Wat is het grootste verschil met België?

'De erg positieve ingesteldheid en mentaliteit van de club PSV. Er wordt hard getraind, alles wordt gemeten en elke evolutie wordt nauwgezet bijgehouden. Alle trainingen worden op een hoog niveau afgewerkt en alles wordt gefilmd en geanalyseerd.

'PSV selecteert streng in het aantrekken van jong talent, wat op termijn moet renderen voor de club en de speler zelf. Bovendien spelen in Nederland Jong PSV, Jong AZ en Jong Utrecht mee in de Eerste Divisie (de Nederlandse tweede klasse, nvdr.) én in de nationale bekercompetitie. Dat maakt de stap naar de Eredivisie veel kleiner.

'De lat ligt hoog. De omkadering is tot in de details op en top professioneel georganiseerd en er worden in deze bosomgeving ook veel internationale wedstrijden gespeeld.

'Ik voel mij erg thuis in Nederland. Intussen bouwde ik hier ook een mooi sociaal leven uit Er is uiteraard nog altijd de erg nauwe band met mijn ouders, die zelf ook aan topsport deden en al mijn wedstrijden bijwonen. Na elke overwinning in het weekend ga ik hen en mijn Belgische vrienden opzoeken om bij te praten en samen iets te eten. Gelukkig is er ook nog FaceTime.

'De toekomst ziet er mooi uit. Ik blijf keihard werken voor de volgende stap in mijn professionele carrière: de nummer 1 worden in het A-team van PSV.'

