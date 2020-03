De Antwerpenaar verliet vorige zomer de beloften van Anderlecht om in de Luxemburgse competitie mannenvoetbal te gaan leren spelen.

Hoe ben je bij F91 Dudelange terechtgekomen?

Mohamed Bouchouari: 'Dankzij Emilio Ferrera, die mij kende van de wedstrijden met de beloften van Anderlecht tegen die van Standard. Ik zou een contract krijgen van Anderlecht en de voorbereiding met Vincent Kompany mogen meemaken, maar ik koos ervoor om met Emilio mee te gaan naar Dudelange. Omdat ik voelde dat hij mij heel graag wou, omdat ik mannenvoetbal wou spelen en omdat ik wist dat Dudelange Europees zou voetballen.

'Voorheen kwam ik uit voor Beerschot, PSV en Zulte Waregem. Ik was ook jeugdinternational bij de U18 en U19. Toen ik zestien was, mocht ik testen bij de beloften van Juventus. Dat was een mooie ervaring. Uiteindelijk tekende ik mijn eerste profcontract bij Zulte Waregem.'

Hoe stel je het bij F91 Dudelange?

'Heel goed. Dat Emilio al snel ontslagen werd, was voor mij wel een domper. Omdat hij er alles aan deed om mij beter te maken en mij de kansen gaf die ik verdiende, dus was het aan mij om die te grijpen. Maar met de nieuwe coach veranderde er eigenlijk niet veel. Onder Emilio was ik al vaste waarde geworden als offensieve rechtsback en de nieuwe coach bouwde daarop voort.

'Ik ben ook heel tevreden dat ik hier veertien Europese wedstrijden kon spelen in de voorronde van de Champions League en in de voorronde en de groepsfase van de Europa League, tegen onder meer APOEL Nicosia en FC Sevilla. Op zo'n jonge leeftijd tegen zo'n grote ploegen spelen, in volle stadions, dat was voor mij een droom die uitkwam. Dat ik in die Europese campagne drie assists kon geven, maakt het nog mooier. Ik zette hier dit seizoen een enorme stap vooruit in mijn ontwikkeling.'

Wat is het grootste verschil met België?

'F91 Dudelange is in Luxemburg een topclub, maar qua infrastructuur en stadions zijn ze hier wat achterop in vergelijking met België. Het verschil in het spel zelf is dat er hier meer naar het fysieke wordt gekeken, omdat het een harde competitie is met veel duels. Ik verteer dit goed, maar met de evolutie die ik maakte, hoop ik toch naar een betere competitie te kunnen gaan. Ik wil graag weer een stapje hogerop zetten, naar een competitie waar ze meer voetballen. Daar ben ik tenslotte voor opgeleid.'

Hoe ben je bij F91 Dudelange terechtgekomen?Mohamed Bouchouari: 'Dankzij Emilio Ferrera, die mij kende van de wedstrijden met de beloften van Anderlecht tegen die van Standard. Ik zou een contract krijgen van Anderlecht en de voorbereiding met Vincent Kompany mogen meemaken, maar ik koos ervoor om met Emilio mee te gaan naar Dudelange. Omdat ik voelde dat hij mij heel graag wou, omdat ik mannenvoetbal wou spelen en omdat ik wist dat Dudelange Europees zou voetballen.'Voorheen kwam ik uit voor Beerschot, PSV en Zulte Waregem. Ik was ook jeugdinternational bij de U18 en U19. Toen ik zestien was, mocht ik testen bij de beloften van Juventus. Dat was een mooie ervaring. Uiteindelijk tekende ik mijn eerste profcontract bij Zulte Waregem.' Hoe stel je het bij F91 Dudelange?'Heel goed. Dat Emilio al snel ontslagen werd, was voor mij wel een domper. Omdat hij er alles aan deed om mij beter te maken en mij de kansen gaf die ik verdiende, dus was het aan mij om die te grijpen. Maar met de nieuwe coach veranderde er eigenlijk niet veel. Onder Emilio was ik al vaste waarde geworden als offensieve rechtsback en de nieuwe coach bouwde daarop voort.'Ik ben ook heel tevreden dat ik hier veertien Europese wedstrijden kon spelen in de voorronde van de Champions League en in de voorronde en de groepsfase van de Europa League, tegen onder meer APOEL Nicosia en FC Sevilla. Op zo'n jonge leeftijd tegen zo'n grote ploegen spelen, in volle stadions, dat was voor mij een droom die uitkwam. Dat ik in die Europese campagne drie assists kon geven, maakt het nog mooier. Ik zette hier dit seizoen een enorme stap vooruit in mijn ontwikkeling.'Wat is het grootste verschil met België?'F91 Dudelange is in Luxemburg een topclub, maar qua infrastructuur en stadions zijn ze hier wat achterop in vergelijking met België. Het verschil in het spel zelf is dat er hier meer naar het fysieke wordt gekeken, omdat het een harde competitie is met veel duels. Ik verteer dit goed, maar met de evolutie die ik maakte, hoop ik toch naar een betere competitie te kunnen gaan. Ik wil graag weer een stapje hogerop zetten, naar een competitie waar ze meer voetballen. Daar ben ik tenslotte voor opgeleid.'