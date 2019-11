De ex-jeugdinternational van Club Brugge is basisspeler bij Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie.

Hoe ben je bij Roda JC terechtgekomen?

Niels Verburgh: 'Na een uitleenbeurt bij Waasland-Beveren keerde ik naar Club Brugge terug in de hoop speelminuten te kunnen maken. Maar ik voelde dat daar voor mij weinig toekomstperspectief was. Ik wou graag een nieuwe uitdaging om mij verder te kunnen ontwikkelen en te profileren. Toen kwam mijn entourage in contact met Harm van Veldhoven, op dat moment nog sportief directeur bij Roda JC. Hij kende mij van de nationale jeugdploegen, van in de UEFA Youth League en van mijn wedstrijden bij Waasland-Beveren. De gesprekken werden gestart en alles was snel rond.'

Hoe is het om als jonge speler in het buitenland te voetballen?

Niels Verburgh: 'Het eerste jaar was het enorm aanpassen. Ik was voor het eerst weg van huis, ging alleen wonen en leerde op eigen benen te staan. Mijn familie, mijn vriendin en mijn vrienden steunden mij wel enorm. Maar als je ze elke dag rond jou gewoon bent en je staat er opeens helemaal alleen voor, dan is dat voor een jongen van twintig moeilijk in het begin.

'Uiteindelijk speelde ik in mijn eerste jaar bij Roda JC 27 wedstrijden en dit seizoen gaat het nog beter. Ik voel mij er nu helemaal thuis.

'Ik sta centraal in de verdediging. Mijn passing vooruit is daar als opbouwende verdediger een grote troef geworden. In de onderbouw bij Club Brugge was ik een offensieve speler, maar ik ben geëvolueerd naar een meer verdedigend profiel op het middenveld of in de verdediging. Vooral omdat ik sterker ben met de bal richting doel dan met de rug naar doel, denk ik.'

Wat is het verschil met het profvoetbal in België?

Niels Verburgh: 'Alles is iets technischer en verfijnder dan in België, waar het wat harder en tactischer is dan in Nederland. Ik neem dat wel mee in mijn achterhoofd, want ik wil graag ooit weer in de Jupiler Pro League voetballen.

'Dit is een goeie stap voor een jeugdspeler. Het is de ideale competitie om je als jeugdspeler te ontwikkelen en te profileren in het betaald voetbal. Daarom ben ik in Nederland komen voetballen.'