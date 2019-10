De Brusselaar vertrok twee en een half jaar geleden naar de archipel in de Indische Oceaan en richtte er ondertussen een jeugdacademie op.

Hoe ben je op de Seychellen terechtgekomen?

Steve Herbots: "Van jongs af ben ik altijd met voetbal bezig geweest. Als jeugdspeler, vooral bij RWDM, en daarna als jeugdcoach op zowat alle echelons. Van de gewestelijke jeugd bij VC Langdorp en KFC Tongerlo tot toenmalige eersteklassers als Lierse SK en KVC Westerlo. Zes jaar geleden ben ik dan in contact gekomen met de Jean-Marc Guillou Academie in Tongerlo. Daar leerde ik veel van coaches als Thomas Caers en Younes Zerdouk, alsook van de familie Guillou. Ik kon er werken met spelers van Ghana, Mali, Egypte en Vietnam. In mijn vrije tijd begeleidde ik in samenwerking met Progress Sports vzw spelers uit Barbados, Trinidad, Engeland, Italië en dus ook de Seychellen. Een international van die eilandengroep in de Indische Oceaan, Lucas Panayi, werkte een jaar met mij in België, na een stage bij Bayer 04 Leverkusen, en vroeg mij op een dag of ik niet eens naar de Seychellen wou afreizen om het voetbal er te bestuderen en het in een positiever daglicht te plaatsen. Uiteindelijk zette ik in april 2017 de stap en ben ik officieel naar daar verhuisd."

Wat doe je er precies?

Steve Herbots: "Ik ben hier begonnen als technisch coördinator van de nationale ploeg en de Seychelles Football Federation. Maar ik begreep snel dat ik intern heel weinig zou kunnen veranderen en na een jaar ben ik samen met Lucas Panayi een eigen academie begonnen, in de hoofdstad Victoria op het eiland Mahé: Futuro Sports Sesel. We zijn gelinkt aan onder meer Ajax Amsterdam en Jean-Marc Guillou, maar onze officiële partner is de Italiaanse Serie B-club Pescara Calcio. Dat contact is ontstaan via Mario Ferri, een vriend die van Pescara afkomstig is en daar speelde. Ik ben als oprichter en technisch directeur van de academie verantwoordelijk voor de uitbreiding van hun merk en scouting hier. Pescara is een club die jeugd veel kansen geeft. Onder meer Marco Verratti (PSG), Ciro Immobile (Lazio) en Lorenzo Insigne (Napoli) komen van daar. Wij kunnen coaches en spelers naar Italië sturen en er jeugdtoernooien spelen. Zij zullen ons coaches sturen. Hun kennis en syllabus wordt hier gebruikt. Wij zijn ook in contact geweest met Sporting Lissabon en FC Barcelona, maar zij zagen er het nut niet van in om hier iets te beginnen, op een plaats met slechts 110.000 mensen die verspreid zijn over 115 eilanden.

"Vanaf 16 oktober zal onze academie 7 dagen op 7 spelers opleiden op 3 verschillende locaties. Intussen testten al 2 spelers in België, tekende een international in Zwitserland en een andere in Australië en zullen in november 3 jeugdinternationals een toernooi in Mauritius spelen."

Hoe is het om op de Seychellen jeugd op te leiden?

Steve Herbots: "Het is een paradijselijke plaats, maar het leven is er wel heel erg duur en het is heel moeilijk om er als voetbalcoach te werken. Wij moeten van nul starten, want hier is geen jeugdopleiding en geen sportieve visie. Het nationale elftal staat dan ook heel laag genoteerd (198ste op 200 landen, nvdr). Maar op een jaar tijd is onze academie uitgegroeid van 3 spelertjes op de eerste training tot momenteel 120. Intussen springen de academies hier als paddenstoelen uit de grond, maar zonder voetbalachtergrond. Ze laten jeugdspelers bijvoorbeeld op training veel rondjes lopen en spelen met U8-spelers al 11 tegen 11. Onze academie volgt de Europese visies en werkt samen met ProSoccerData, SenseBall, CogiTraining en ex-spelers van de JMG Academie uit Madagascar. Stapje per stapje zal het niveau stijgen. Ik moest hier al veel weerstanden overwinnen of omzeilen om weer een stap vooruit te kunnen zetten, want de inbreng van buitenlanders en vooral van blanken wordt hier niet altijd geapprecieerd, maar dat maakte mij als coach alleen maar sterker.

"Volgend seizoen willen we een seniorenteam op de been brengen in de lokale 3de divisie, met spelers van hoogstens 23 jaar uit de eigen opleiding. Met onze connecties bij Pescara in Italië, maar ook in Uruguay, India en Australië zullen we proberen het niveau verder omhoog te trekken. Onze droom is om de opleiding en de scouting uit te breiden naar andere landen in de Indische Oceaan."