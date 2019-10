De jeugdinternational verliet anderhalf jaar geleden Club Brugge om bij Inter zijn kans te gaan in het Italiaanse voetbal.

Hoe ben je bij Inter terechtgekomen?

Tibo Persyn: "Toen ik bij Club Brugge speelde, werd ik gescout door de hoofdscout van Inter, die geregeld in België was. Ik ben hem opgevallen in een wedstrijd tegen Standard. Toen ik de kans kreeg om de overstap te maken, dacht ik daar lang over na. Uiteindelijk besliste ik om het avontuur aan te gaan. Van jongs af aan al droom ik ervan om profvoetballer te worden, de Italiaanse competitie is mijn favoriete competitie en ik denk dat dit voor mijn positie de beste leerschool is."

Hoe stel je het intussen in Italië?

Tibo Persyn: "Ik ben er heel enthousiast aan begonnen en kreeg er nog geen minuut spijt van. Ik woon samen met andere spelers van mijn ploeg. In het begin was het lastig, zeker ook op school, maar eens je de taal begint te spreken, wordt alles gemakkelijker. Het moeilijkste was mijn familie en vrienden achterlaten, maar gelukkig komen ze geregeld langs. Uiteindelijk maakt het mij alleen maar sterker en zelfstandiger als persoon. De bedoeling was te starten bij de U17. Maar ik werd opgeroepen voor de stage van de Primavera, de beloften, en blijkbaar deed ik het goed, want ik mocht blijven."

Wat is het verschil met België?

Tibo Persyn: "De trainingen zijn lastiger: er wordt veel gelopen en heel hard gehamerd op tactiek. Het verschil met België zit vooral in de mentaliteit en de tactische training. Alles moet aan honderd procent gebeuren. In het begin was het afzien, fysiek en mentaal, want het niveau ligt hier hoger. De speelstijl is heel verdedigend en draait vooral om het tactische. In mijn spel ben ik volwassener geworden, tactischer. Mijn snelheid van uitvoering is veel verbeterd en fysiek ben ik nog sterker geworden. In 3-5-2 doe ik de rechterflank alleen en als we 4-3-3 spelen, sta ik op 2 of op 7. De beloften zijn in Italië maximaal 19 jaar en er wordt gewerkt met een beperkte, vaste kern. In de zomer mocht ik al meetrainen met de A-kern. Ik was onder de indruk, omdat ik dat op mijn zeventiende al mocht meemaken, en besef dat ik nog hard zal moeten werken om mijn droom hier waar te kunnen maken." ?