De Gentenaar verliet drie jaar geleden ons land om in het buitenland zijn droom achterna te gaan: voltijds jeugdvoetbalcoach worden.

Wouter Neyens (32) is regent lichamelijke opvoeding en begon destijds als jeugdcoach bij KFC Merelbeke. "Daar gaf ik training aan U7, U8, U9, U10 en U11 en was ik ook coördinator van de onderbouw", zegt hij. "Daarna deed ik bij Standaard Wetteren U10 en bij SV Zulte Waregem U8, U9 en de Talentschool."

In augustus 2016 trok hij naar China. "Ik ben toen mijn droom gevolgd en ben naar Shanghai gegaan om er voltijds als jeugdvoetbalcoach aan de slag te kunnen gaan. Ik werkte er voor Football Future, een Nederlandse organisatie die er ondertussen enkele jeugdclubs oprichtte en een voetbalprogramma uitwerkte voor een bekende internationale school: YKPAO. Daar gaf ik training aan U8 en U16 en schoolde ik Chinese trainers bij."

Hij leerde er zijn verloofde kennen. "Zij is afkomstig van Rusland en werkte in China als vertaler Chinees-Russisch-Engels. Na twee jaar waren we het leven in Shanghai een beetje beu, omdat het er te druk is en de cultuur er alleen maar draait om geld verdienen. Na een vakantie in Bali besloten we om te proberen een eigen voetbalschool op te richten in Rusland. Toen ben ik in Moskou in contact gekomen met mensen van de Juventus Academy Moscow, die met een franchise werken van de Italiaanse topclub Juventus Turijn. Ik werk er intussen als assistent-coach van U12 en U14 en als hoofdcoach van U16. Er wordt training gegeven volgens het Europese systeem, waarbij het proces van een jeugdvoetballer belangrijker is dan het resultaat van de wedstrijd in het weekend. Dat is anders dan de meeste clubs in Rusland werken."