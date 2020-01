De West-Vlaming krijgt tijdens het preseason de kans om bij de Amerikaanse topclub een plaats in de selectie af te dwingen.

Hoe komt een jonge Belgische speler in de VS terecht?

YOUNES BOUDADI: 'Op mijn 7de kwam ik bij Club Brugge terecht en daar bleef ik 13 jaar. Toen ik net 20 was geworden en daar als rechtsback op een dood spoor bleek te zitten, besloot ik om het over een totaal andere boeg te gooien en naar Amerika te vertrekken, nadat ik via via over het Amerikaanse collegevoetbal gehoord had. Het agentschap OverBoarder hielp mij een profiel op te stellen en binnen de week kreeg ik tientallen beurzen aangeboden om er universitaire studies met voetbal te combineren. Mijn opleiding bij Club Brugge en het feit dat ik in die tijd internationale ervaring opdeed bij de U17 en de U20 van Marokko sprak blijkbaar veel scholen aan.

'Uiteindelijk koos ik voor Boston College. Daar verbleef ik 2 jaar waarop ik mijn studies marketing en internationale business in Creighton University in Nebraska afwerkte. In december studeerde ik er af. Ik maakte de keuze om een diploma te halen maar het voetbal niet aan de kant te schuiven en daar is het Amerikaanse systeem perfect voor. De faciliteiten en de aanpak zijn hier uitstekend. Het collegevoetbal wordt vaak onderschat. Daar loopt veel talent rond, spelers vanuit alle hoeken van de wereld die dezelfde route volgen als ik.'

Wat doe je er op dit moment precies?

'Via een draftsysteem, overgenomen vanuit de NBA en de NFL, werd ik intussen opgepikt door LAFC in Los Angeles, een topclub uit de MLS (Major League Soccer, de Amerikaanse eerste klasse, nvdr). Die draft is een jaarlijks evenement waarbij een 50-tal van de beste spelers van over het hele land die afgestudeerd zijn, worden gescout en opgepikt door MLS-ploegen en zo in het profcircuit belanden.

'Met mijn universitair diploma op zak ben ik nu dus vertrokken naar LA voor het voorseizoen. Het MLS-seizoen start in februari en mijn doel is om bij LAFC een vaste plek te veroveren. Momenteel train ik er elke dag samen met onder meer Carlos Vela, Diego Rossi en Bradley Wright Phillips en daar word ik natuurlijk alleen maar beter van. Het gaat goed, maar de kans bestaat ook nog dat ik uitgeleend zal worden.'

Hoe is het er in vergelijking met België?

'Het is nu bijna vier jaar geleden dat ik de stap naar de States zette en ik heb het er erg naar mijn zin. Dit land is zoveel groter dan België en zo verdeeld dat het moeilijk is om alles te veralgemenen. Voor elke persoonlijke voorkeur is er wel een geschikte regio of stad. Mensen zijn er minder veroordelend en meer open voor mensen die ze niet kennen, is mijn ervaring.

'Het grootste verschil is dat de kansen en mogelijkheden onbeperkt zijn voor wie het geluk heeft om naar een universiteit te kunnen gaan of uitblinkt in een sport. Zonder een beurs kunnen universitaire studies oplopen tot 400.000 dollar, terwijl onderwijs in België bijna gratis is. Anderzijds is er geen sociale zekerheid en kunnen de kosten voor huur en dagdagelijkse activiteiten hoog oplopen. Maar voor de positie waarin ik mij bevind, zijn de States momenteel de beste plaats om me te vestigen.'

