Limburger Nicky Lelièvre is sinds begin dit jaar in de Keniaanse hoofdstad Nairobi technisch directeur van de FC Barcelona Academie Oost-Afrika.

Voorheen werkte Nicky Lelièvre (33) onder meer in de jeugdopleiding van KSK Hasselt, RC Hades en KRC Genk. De voorbije drie jaar was hij actief in de academie van de Chinese profclub Dalian FC Tornado, eerst als assistent-directeur en later ook als technisch directeur. Sinds begin dit jaar is hij in Nairobi technisch directeur van de jeugdacademie van AIR FC, de officiële licentiehouder en vertegenwoordiger van FC Barcelona voor alle kampen en clinics in Oost-Afrika. Hij zet er volgens de FCB-methodologie de sportieve lijnen uit.

'De eigenaars van AIR FC zijn van Oost-Afrikaanse afkomst', zegt hij. 'De projectmanager en de hoofdcoach zijn van Barcelona. Verder werken we met vier lokale coaches, een lokale nutritionist en twee lokale fysiotherapeuten. Onze staf bestaat uit zo'n 25 mensen, chauffeur, secretaresse, klusjesman et cetera meegerekend. Momenteel zijn we in gesprek met een Belgische kinepraktijk om hier potentieel een praktijk op te starten. Intussen zijn we op vier maanden tijd gegroeid van twaalf kinderen naar meer dan honderd.'

Er wordt gewerkt op drie niveaus, legt Lelièvre uit. 'We gaan naar scholen om voetbal daar aan te leren, meestal zijn dat internationale scholen met kinderen uit gegoede families. Daarnaast is er onze eigen academie voor betalende of gesponsorde kinderen van 4 tot 18 jaar. Dat gaat om jongens en meisjes van wie de ouders heel rijk zijn, maar ook om kinderen die niet eens schoenen hebben. Wie niet kan betalen, wordt gesponsord of krijgt een scholarship, mits het potentieel aanwezig is om als voetballer, student en mens onze waarden uit te stralen'

'Tenslotte is er ook ons high performance programme, waar we de beste spelertjes van Oost-Afrika samenbrengen om uiteindelijk in Europa toernooien mee te gaan spelen. Negentig procent van de talenten komt uit sloppenwijken. Sommige van deze kinderen zijn geselecteerd voor de nationale jeugdteams van Kenia. Daarbuiten organiseren we ook verschillende voetbalkampen in de academie van FC Barcelona, voorheen bekend als La Masia. Een keer per jaar zullen we deelnemen aan de wereldbeker voor FC Barcelona-academies.'

© Nicky Lelièvre

Er is, stelt Lelièvre in Kenia vast, voor de plaatselijke jeugdacademies heel veel winst te maken op het vlak van structuur en omkadering.

'Wij proberen daar een antwoord op te formuleren door zoveel mogelijk academies te bezoeken en samenwerkingen op te zetten. Elk weekend kun je hier in een straal van 5 kilometer duizenden kinderen zien voetballen. De meeste coaches zijn vrijwilligers die de kinderen een toekomst ver weg van de criminaliteit willen geven. Talent is er hier in overvloed, maar de omkadering is soms erbarmelijk.'

Lelièvre woont in Nairobi op een kwartier van Kibera, de op een na grootste stedelijke sloppenwijk van Afrika. 'Weet je dat Ayub Masika (onder meer ex-KRC Genk, nvdr) en de Zweedse international John Guidetti (Celta de Vigo, nvdr.) hier leerden voetballen? Voorlopig zijn we alleen in Kenia aanwezig, maar binnen het jaar zullen we uitbreiden naar twee of meer andere landen in Oost-Afrika. Dit is een pilootproject waar de rest op geijkt zal worden.'