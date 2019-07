In het Braziliaans voetbalcentrum van sterspeler Neymar Jr. stond afgelopen weekend zijn minivoetbaltoernooi Red Bull Neymar Jr's Five op het programma. Met tussen al dat internationaal geweld ook een Belgische delegatie.

In de aanloop naar het toernooi waren de Belgische speler van Miramas 13 enthousiast over hun kansen. Spijtig genoeg, verliep het in de realiteit iets minder vlot dan gehoopt. De Belgen verloren alledrie hun poulematchen van respectievelijk Australië (5-0), Portugal (3-1) en Jamaica (5-0).

Miramas 13 met Neymar Jr. © RedBullContentPool

'We waren naar Praia Grande gekomen om te winnen. In de openingswedstrijd botsten we op een stevig Australië. We incasseerden het eerste doelpunt, maakten nog wel gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Tegen een technisch sterk Portugal stonden we zeker ons mannetje, maar we incasseerden toch weer die belangrijke eerste tegengoal. En in de laatste groepswedstrijd konden we het tij niet meer keren. Heel jammer.'

Heel hoog niveau

De ploeg kan ondanks de spijtige verliezen rekenen op een hele mooie voetbalervaring, en dat is wat ook centraal staat in de mindset van de groep: 'We moeten toegeven dat het niveau hier heel hoog was, maar ondanks de sportieve tegenvaller werd het toch een waanzinnige ervaring.'

Martijn Debbaut deed het met zijn speciale Global Five-eliteploeg net iets beter. Na de 1-0 nederlaag tegen Kenia en een 5-1 pandoering tegen Brazilië volgde een 5-0 zege tegen Nigeria. Maar de derde plaats in de poule volstond niet voor de 25-jarige Oostendenaar om door te stoten naar de achtste finales.

Martijn Debbaut © RedBullContentPool

Toch was Martijn niet ontgoocheld: 'Ik was al ongelooflijk verrast dat ik erbij was, maar wat een ervaring! Het was ook echt een hoogtepunt in mijn carrière. Helaas geen overwinning maar de passie en plezier die ik de afgelopen dagen heb mogen meemaken, maakt dat helemaal goed. En Neymar Jr. daar ter plaatse zien is uiteraard wel een beetje een droom die werkelijkheid werd. En wie weet, volgend jaar met een Belgische delegatie naar Brazilië!'

Belgen leiden wel finale

In de grote finale haalde Hongarije het met 2-0 tegen Spanje. Deze wedstrijd (en ook veel andere) werd net als vorig jaar geleid door de Antwerpse scheidsrechters Jiri Bergs en Altan Cayir. Het hoogtepunt van deze tweedaagse voor Jiri was ongetwijfeld de panna van Neymar Jr. himself.

Belgische scheidsrechters Jiri Bergs en Altan Cayir © RedBullContentPool

'Inderdaad', lacht de scheidsrechter. 'We stonden te wachten op de aftrap. En Neymar Jr. kwam schijnbaar ongeïnteresseerd aangewandeld, deed een dribbel en tikte de bal dan met buitenkantje rechts door mijn benen. Geheel onverwacht. Een voetballer kan er absoluut niet tegen wanneer iemand hem of haar door de benen speelt, maar ik vond het best wel grappig. En Neymar Jr. ook. Met een stevige handdruk en een brede glimlach maakte hij het goed.'

Foto's van @RedBullContentPool