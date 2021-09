Real Madrid is dinsdag op de tweede speeldag van de Champions League thuis met 1-2 onderuit gegaan tegen Sheriff Tiraspol, de Moldavische dwerg van het kampioenenbal. Atletico Madrid en Borussia Dortmund wonnen wel.

Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard stonden aan de aftrap bij Real Madrid. Met Lawrence Visser was er ook een Belgische scheidsrechter.

Jasur Jakhshibaev (25.) bracht de Moldaviërs in de eerste helft verrassend op voorsprong, Karim Benzema (65.) maakte middenin de tweede helft gelijk, maar Sebastien Thill (90.) schonk Sheriff in het slot de overwinning. Hazard was toen al lang naar de kant. Hij werd na 66 minuten gewisseld.

Eerder op de avond speelden Inter en Shakhtar Donetsk 0-0 gelijk in groep D. Sheriff Tiraspol is zowaar leider met zes punten, drie meer dan de Koninklijke. Inter en Shakhtar hebben elk één punt.

Saelemaekers verliest van Carrasco

In groep B verloor AC Milan, met Alexis Saelemaekers 81 minuten tussen de lijnen, met 1-2 van Atletico Madrid. Rafael Leao (20.) bracht de Italianen op voorsprong, maar op het halfuur viel Milan met tien na de tweede gele kaart van Franck Kessie. Helemaal in het slot maakte Atletico eindelijk gebruik van de man-meer-situatie en maakte Antoine Griezmann (84.) 1-1. In minuut 97 schonk Luis Suarez de bezoekers nog de zege. Yannick Carrasco speelde bij Atletico enkel de eerste helft mee.

In dezelfde groep won Liverpool, waar Divock Origi twee minuten voor tijd mocht invallen, met 1-5 van Porto. Mo Salah (18. en 60.) scoorde twee keer, net als Roberto Firmino (77. en 83.). Tussendoor maakte ook Sadio Mané (45.) er nog eentje, en scoorde Mehdi Taremi (75.) tegen. Liverpool is leider in de groep met zes punten. Atletico Madrid is tweede met vier punten. Porto heeft één punt, Milan is puntenloos laatste.

Borussia Dortmund

Dortmund begon tegen Sporting Lissabon met drie Belgen in de basis: Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard. Donyell Malen (37.) maakte het enige doelpunt en schonk de Borussen de overwinning. Witsel en Meunier speelden de hele wedstrijd, Hazard werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Eerder op de avond won Ajax met 2-0 van Besiktas. Ajax is leider met zes punten, evenveel als Dortmund. Besiktas en Sporting zijn puntenloos.

Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard stonden aan de aftrap bij Real Madrid. Met Lawrence Visser was er ook een Belgische scheidsrechter.Jasur Jakhshibaev (25.) bracht de Moldaviërs in de eerste helft verrassend op voorsprong, Karim Benzema (65.) maakte middenin de tweede helft gelijk, maar Sebastien Thill (90.) schonk Sheriff in het slot de overwinning. Hazard was toen al lang naar de kant. Hij werd na 66 minuten gewisseld. Eerder op de avond speelden Inter en Shakhtar Donetsk 0-0 gelijk in groep D. Sheriff Tiraspol is zowaar leider met zes punten, drie meer dan de Koninklijke. Inter en Shakhtar hebben elk één punt. In groep B verloor AC Milan, met Alexis Saelemaekers 81 minuten tussen de lijnen, met 1-2 van Atletico Madrid. Rafael Leao (20.) bracht de Italianen op voorsprong, maar op het halfuur viel Milan met tien na de tweede gele kaart van Franck Kessie. Helemaal in het slot maakte Atletico eindelijk gebruik van de man-meer-situatie en maakte Antoine Griezmann (84.) 1-1. In minuut 97 schonk Luis Suarez de bezoekers nog de zege. Yannick Carrasco speelde bij Atletico enkel de eerste helft mee. In dezelfde groep won Liverpool, waar Divock Origi twee minuten voor tijd mocht invallen, met 1-5 van Porto. Mo Salah (18. en 60.) scoorde twee keer, net als Roberto Firmino (77. en 83.). Tussendoor maakte ook Sadio Mané (45.) er nog eentje, en scoorde Mehdi Taremi (75.) tegen. Liverpool is leider in de groep met zes punten. Atletico Madrid is tweede met vier punten. Porto heeft één punt, Milan is puntenloos laatste. Dortmund begon tegen Sporting Lissabon met drie Belgen in de basis: Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard. Donyell Malen (37.) maakte het enige doelpunt en schonk de Borussen de overwinning. Witsel en Meunier speelden de hele wedstrijd, Hazard werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald. Eerder op de avond won Ajax met 2-0 van Besiktas. Ajax is leider met zes punten, evenveel als Dortmund. Besiktas en Sporting zijn puntenloos.