Rode Duivel Jan Vertonghen heeft woensdagavond op de derde speeldag in groep E van de Champions League met Benfica niet kunnen stunten tegen Bayern München.

In een bijzonder aangename partij in het Estadio da Luz in de Portugese hoofdstad trokken de Duitsers met 0-4 aan het langste eind. Leroy Sané opende na 70 minuten met een vrije trap de score voor de bezoekers, Everton zette met een owngoal de 0-2 op het bord en ook Robert Lewandowski pikte in het slot nog zijn doelpuntje mee: 0-3. Met de 0-4 van Sané werd het nog een afstraffing voor de thuisploeg. Voordien waren al twee Beierse doelpunten van Lewandowski en Thomas Müller afgekeurd, respectievelijk voor handspel en buitenspel. Vertonghen speelde de hele wedstrijd.

Met 9 op 9 blijft Bayern autoritair aan de leiding, voor Benfica (4) en FC Barcelona (3). De Catalanen sprokkelden eerder op de avond hun eerste punten met een 1-0 thuiszege tegen Dinamo Kiev, dat met één punt laatste is.

In groep G was er een eerste basisplaats in de Champions League voor Amadou Onana bij Lille, dat een scoreloos gelijkspel afleverde tegen FC Sevilla. De aanvoerder van de nationale beloftenploeg werd na 71 minuten naar de kant gehaald. In de stand heeft Lille na twee draws nu evenveel punten als Wolfsburg, dat eerder met 3-1 onderuitging bij RB Salzburg, groepsleider met 7 punten. Sevilla heeft 3 punten op de teller.

In groep F trok Manchester United een scheve situatie nog helemaal recht tegen Atalanta Bergamo. De Italianen leken met een 0-2 ruststand na treffers van Pasalic en Demiral op rozen te zitten, maar liepen toch nog tegen een 3-2 nederlaag aan. Marcus Rashford en Harry Maguire brachten United op Old Trafford langszij, Cristiano Ronaldo scoorde tien minuten voor affluiten de winnende treffer. In het andere duel in de groep was Villarreal een maatje te groot voor Young Boys uit het Zwitserse Bern: 1-4. ManU is met 6 punten leider, voor Villarreal (4) en Atalanta (4). Young Boys telt 3 punten.

In groep H had Chelsea na een bewogen eerste helft zijn schaapjes al op het droge. Verdediger Andreas Christensen had na amper 9 minuten de score geopend, Jorginho verdubbelde na 21 minuten van op de stip de voorsprong.

Die strafschop was even voordien uitgelokt door de Belgische topschutter aller tijden. Romelu Lukaku wurmde zich voorbij de verdedigers richting Malmö-doelman Dahlin, maar Lasse Nielsen ging met een tackle aan de noodrem hangen en raakte daarbij Big Rom, die even later naar de kant hinkte, met wat op het eerste gezicht een blessure aan de rechterenkel lijkt. Even later viel ook zijn collega-aanvaller Timo Werner uit.

Na rust dikte Kai Havertz verder aan tot 3-0, Jorginho maakte er met zijn tweede strafschopdoelpunt van de avond nog 4-0 van. In het andere duel in groep H ging Juventus op de valreep met het kleinste verschil (0-1) winnen op bezoek bij Zenit. In Sint-Petersburg scoorde invaller Dejan Kulusevski na 58 minuten de enige treffer van de wedstrijd.

Juve blijft dankzij de zege met het maximum van 9 punten aan de leiding, voor Chelsea (6) en Zenit (3). Malmö is puntenloos laatste. (

