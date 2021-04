De MLS gaat dit weekend van start. Waar moeten we dit seizoen naar uitkijken in de Amerikaanse voetbalcompetitie?

1. Wat doen Hernán en co?

Als er een ploeg is die we in de gaten moeten houden komend seizoen, is het DC United wel. Hernán Losada besloot in januari een stap hogerop te zetten in zijn trainerscarrière. Of de verhuis van Beerschot naar DC United sportief gezien echt een verbetering is, moet nog blijken. Vorig seizoen eindigde het voorlaatste in de Eastern Conference. Financieel zal de Argentijn wel comfortabeler zitten.In de voorbereiding verging het de club uit Washington niet zo goed. Het verloor tegen Philadelphia en New York City FC, waar ze dit weekend het seizoen tegen aftrappen. Vorig weekend haalden ze wel een gelijkspel tegen New York Red Bulls. Losada & co zullen de mouwen moeten opstropen om zich te kunnen plaatsen voor de MLS Cup play-offs.Losada is niet de enige bekende bij DC United. Nicolás Frutos gaat er als assistent van zijn landgenoot aan de slag. Losada probeerde Tarik Tissoudali nog mee over de Atlantische Oceaan te nemen, maar de Marokkaan koos voor een verblijf bij KAA Gent. Wie wel mee de oversteek maakte, was Brendan Hines-Ike. KV Kortrijk verhuurt zijn Amerikaanse centrale verdediger aan DC tot december.De MLS blijkt ook een interessante competitie te zijn voor enkele ex-spelers uit de Jupiler Pro League. We vinden heel wat bekende gezichten terug op de Amerikaanse velden. De bekendste is nog steeds Alejandro Pozuelo. De Spanjaard verliet Genk voor het Canadese Toronto FC en vermaakt zich daar duidelijk. Vorig jaar won hij de MVP-award, de prijs voor de meest waardevolle speler van de competitie. De MLS Cup heeft hij nog niet in de lucht mogen steken. Die ging vorig jaar naar Columbus Crew.Ook nog bij Genk gespeeld: Chris Mavinga. De Congolees werd in 2011 als jongeling door Genk gehuurd van Liverpool, maar kon maar enkele wedstrijden in play-off 1 meepikken. De verdediger speelde nog in Frankrijk en Rusland voor hij naar Amerika trok, waar hij nu ploegmaat van Pozuelo is.Frédéric Brillant vindt ook zijn voetbalgeluk terug op de Amerikaanse velden. Wij kennen hem vooral als de zuinige centrale verdediger van KV Oostende en ook even Beerschot. In 2016 zocht hij nieuwe oorden op en trok naar New York FC om daar met Frank Lampard, Andrea Pirlo en David Villa te voetballen. Nu verdedigt hij de kleuren van DC United, waar hij met Losada een ex-ploegmaat als coach heeft.En kent u Robert Béric nog? De Sloveense spits kwam bij Anderlecht slechts een handvol keer in actie en kon er niet scoren. Vorig jaar liet Saint-Étienne hem vertrekken naar Chicago Fire. Hij scoorde er vorig seizoen 12 keer in 23 wedstrijden en eindigde derde in de topscorersstand.Sacha Kljestan is nog een voormalig Anderlechtspeler die in de MLS voetbalt. De vriendelijke Amerikaan met de ravissante snor komt uit voor LA Galaxy.Naast Sacha Kljestan is het bij LA Galaxy ook uitkijken naar de kunstjes van Victor Vazaquez(ex-Club Brugge en KAS Eupen). En bij FC Cincinatti, tot slot, mag Yuya Kubo (ex-KAA Gent) zich tonen aan het Amerikaanse publiek.De MLS is het walhalla van de Europese oude garde. De Chinese competitie kent een implosie en ziet zo alle Europese topspelers de andere kant van de wereldkaart kiezen. Zo spelen vedetten als Carlos Vela (LA FC), Nani (Orlando City), Jonathan Dos Santos (LA Galaxy) en Chicharito (LA Galaxy) al enkele seizoenen in Amerika.Inter Miami, de nieuwe club met David Beckham als voorzitter, moet niet onderdoen op dat vlak. Dit jaar verdedigen Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain en Kieran Gibbs de kleuren van Miami. Een ploeg om in de gaten te houden.Nog een interessante nieuwe naam: Alexandre Pato. De Braziliaan had sinds vorig jaar geen club meer, maar hangt zijn schoenen nog niet aan de haak. Bij Orlando City wilt hij zijn doelpuntensaldo nog wat opkrikken. In de voorbereidende oefenwedstrijden leek dat alvast te lukken.Om Belgische voetballers in Amerika te vinden moet je al goed zoeken. Toch zijn er spelers aanwezig die de Belgische nationaliteit hebben. Christian Makoun werd geboren in het Venezolaanse Valencia. Hij heeft een Venezolaanse moeder en een Kameroense vader. Zijn vader, die ook Christian Makoun heet, heeft echter een Belgisch paspoort aangezien hij in ons land verblijft. Van 1999 tot 2002 speelde hij zelfs voor Cercle Brugge. De jonge Makoun lijkt wel voor Venezuela te kiezen. Hij speelde al bij de jeugdploegen van zijn geboorteland. Op dit moment verdedigt de middenvelder de kleuren van Miami City.De naam Zohran Bassong doet hier misschien wel een belletje rinkelen. De linksachter werd geboren in Canada, maar heeft ook de Belgische nationaliteit via zijn moeder. Hij doorliep de jeugdwerking van Moeskroen, Anderlecht en Lille om uiteindelijk bij Cercle Brugge te eindigen. Daar kon hij niet doorbreken en hij ging als vrije speler naar het Canadese Montréal.Daar komt Bassong een bekendere Belg tegen. Laurent Ciman is er T2 geworden sinds hij geen contractverlenging kreeg bij Toronto FC. Wilfried Nancy nam daar de baan als hoofdcoach over toen Thierry Henry er in februari om privéredenen vertrok.Dat vrouwen komaf aan het maken zijn van het 'mannenimago' dat het voetbal draagt, is al lang geen geheim meer. Bij DC United doen ze gretig mee aan die trend. Lucy Rushton wordt vanaf dit jaar de tweede vrouwelijke general manager in de geschiedenis van de MLS. De eerste was Lynne Meterparel in dezelfde rol bij San Jose Clash in 1999.Dat DC United geen onderscheid maakt tussen man en vrouw werd ook al duidelijk toen ze in december Danita Johnson aannamen als hoofd bedrijfsvoering. Daardoor werd ze de eerste zwarte vrouw met een dergelijke functie in een club uit de MLS.