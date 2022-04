België, Polen, Nederland en Wales hebben hun kandidatuur ingezonden om de Final Four van de Nations League voetbal in juni 2023 te organiseren. De UEFA, het overkoepelende Europese voetbalorgaan, bevestigde woensdag de inzendingen van het kwartet.

De eindstrijd met de vier overblijvende teams zal plaatsvinden van 14 tot 18 juni 2023. De kandidaat organisatoren moesten voor woensdag hun dossier inzenden. Opvallend is dat de vier landen deel uitmaken van dezelfde poule (groep A) in de volgende editie van het toernooi. Donderdag krijgen de landen die zich kandidaat gesteld hebben van de UEFA de exacte vereisten. Ze hebben dan tot uiterlijk 5 oktober om de definitieve versie van hun kandidatuur door te sturen. Het gastland wordt in januari voorgesteld. Mocht de Belgische kandidatuur weerhouden zijn, dan zouden de wedstrijden gespeeld worden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel en het Maurice Dufrasne-stadion van Standard Luik.

'Het werd tijd dat we ons nog eens voor de organisatie van een groot internationaal voetbalevent konden aanbieden', zegt Peter Bossaert, CEO van de RBFA. 'Dat ligt niet voor de hand ligt in ons land met zijn beperkte voetbalinfrastructuur. Maar de Final Four is een compact voetbalevent, met vier wedstrijden in twee stadions. Ik ben de Stad Brussel erg dankbaar voor hun bereidheid om de nodige ingrepen te doen voor een beter comfort in het Koning Boudewijnstadion en de Stad Luik om de organisatie van de andere halve finale en de kleine finale op zich te nemen.

Als alle sterren goed staan, men onze kandidatuur weerhoudt en we ons kunnen kwalificeren voor de Final Four, zou dit betekenen dat we na heel lang wachten onze fans hier in ons land weer eens de sfeer kunnen bieden van echte Europese finales.'

'Stad Brussel is verheugd dat België zich kandidaat stelt als gastland voor de Nations League Finals', klinkt het bij Schepen van Sport Benoit Hellings. 'We gaan nauw samenwerken met de RBFA om een sterk dossier samen te stellen. Zodat onze Rode Duivels, als het zo ver komt, tijdens deze hoogstaande competitie kunnen spelen waar ze zich thuis voelen: in het Koning Boudewijnstadion van Brussel.'

'Standard Luik is heel fier om zich samen met de KBVB kandidaat te stellen', verklaarde Sacha Feytongs, Stadium Manager van Standard Luik, in het communiqué van de RBFA. ''De hel van Sclessin' is eerder al het toneel geweest voor internationale wedstrijden en de spelers waren steevast onder de indruk van de unieke sfeer. Het zou een grote eer en een mooie erkenning zijn voor onze club om van de Nations League Finals een groot succes te maken.' In de laatste editie van de Nations League in oktober moesten de Rode Duivels in hun halve finale in Turijn met 3-2 de duimen leggen voor wereldkampioen Frankrijk, dat later ook het laken in de finale in Milaan tegen Spanje met 2-1 naar zich toe trok.

