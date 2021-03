De Rode Duivels hebben de lastige verplaatsing naar Tsjechië niet met een zege kunnen afsluiten. In Praag bleven de Belgen zaterdagavond steken op 1-1. Romelu Lukaku wiste met een knappe actie de Tsjechische openingsgoal uit.

Bondscoach Martinez voerde in vergelijking met Wales (noodgedwongen) drie wissels door. Denayer kwam centraal achterin in de plaats van Vermaelen, op de flanken werden Meunier en Thorgan Hazard vervangen door Castagne en Chadli. Die laatste had nochtans al 2,5 maanden niet meer gespeeld bij Basaksehir, maar kreeg toch het vertrouwen van de trainer.

Ook de Tsjechen kampten met verschillende afwezigen en zo kwam er in de spits plaats vrij voor Michael Krmencik. De in Brugge gebuisde spits was er duidelijk op gebrand om zich te laten zien want, na een scherp begin van de Belgen, was hij het die de eerste grote kans kreeg. Na een kwartier spelen kapte hij Denayer uit en haalde uit met links. Courtois was geklopt maar werd gered door de paal.

Aan de overzijde was Dendoncker dicht bij de 0-1 maar zijn harde knal strandde op de vuisten van doelman Vaclik. Na een evenwichtige eerste helft, waarin de Tsjechen het de Belgen een pak moeilijker maakten dan de Welshmen eerder deze week, zochten beide ploegen bij een 0-0 stand de kleedkamer op.

Good old Lukaku

Vijf minuten na de koffie moesten de Duivels plots achtervolgen. Lukas Provod kreeg veel ruimte om uit te halen en vloerde Courtois met een knal in de verste hoek. Net als tegen Wales moest België een achterstand ophalen en Martinez bracht prompt Trossard (voor een geblesseerde Mertens) en Foket (voor Chadli).

Maar het was good old Lukaku die al snel voor de verlossing zorgde. Na een doorsteekbal van De Bruyne werkte de Belgische topschutter aller tijden knap af, goed voor zijn 59e in het shirt van de nationale ploeg.

De Bruyne stond in de 70e minuut zelf aan het kanon. Na een knappe counter via Lukaku en Foket knalde hij tegen de paal. Tien minuten voor tijd was hij er opnieuw dichtbij maar zoefde zijn schot net naast.

Het bleef echter ook opletten voor de Tsjechen want ook Boril had kunnen scoren, maar zijn poging spatte uiteen op de lat. In de slotseconden haalde Alderweireld nog een kopbal van Soucek van de lijn. Zo bleef de 1-1 stand op het bord.

Voor de weinig overtuigende Rode Duivels een halve misstap maar met het oog op Qatar 2022 is er geen man overboord. Samen met Tsjechië deelt België de leiding in groep E met 4 op 6. Volgende week dinsdag werken de Rode Duivels nog een derde WK-voorrondeduel af. Ze ontvangen dan Wit-Rusland, dat eerder op de avond zijn kwalificatiecampagne op gang trapte met een 4-2 zege tegen Estland.

Bondscoach Martinez voerde in vergelijking met Wales (noodgedwongen) drie wissels door. Denayer kwam centraal achterin in de plaats van Vermaelen, op de flanken werden Meunier en Thorgan Hazard vervangen door Castagne en Chadli. Die laatste had nochtans al 2,5 maanden niet meer gespeeld bij Basaksehir, maar kreeg toch het vertrouwen van de trainer. Ook de Tsjechen kampten met verschillende afwezigen en zo kwam er in de spits plaats vrij voor Michael Krmencik. De in Brugge gebuisde spits was er duidelijk op gebrand om zich te laten zien want, na een scherp begin van de Belgen, was hij het die de eerste grote kans kreeg. Na een kwartier spelen kapte hij Denayer uit en haalde uit met links. Courtois was geklopt maar werd gered door de paal. Aan de overzijde was Dendoncker dicht bij de 0-1 maar zijn harde knal strandde op de vuisten van doelman Vaclik. Na een evenwichtige eerste helft, waarin de Tsjechen het de Belgen een pak moeilijker maakten dan de Welshmen eerder deze week, zochten beide ploegen bij een 0-0 stand de kleedkamer op. Vijf minuten na de koffie moesten de Duivels plots achtervolgen. Lukas Provod kreeg veel ruimte om uit te halen en vloerde Courtois met een knal in de verste hoek. Net als tegen Wales moest België een achterstand ophalen en Martinez bracht prompt Trossard (voor een geblesseerde Mertens) en Foket (voor Chadli). Maar het was good old Lukaku die al snel voor de verlossing zorgde. Na een doorsteekbal van De Bruyne werkte de Belgische topschutter aller tijden knap af, goed voor zijn 59e in het shirt van de nationale ploeg. De Bruyne stond in de 70e minuut zelf aan het kanon. Na een knappe counter via Lukaku en Foket knalde hij tegen de paal. Tien minuten voor tijd was hij er opnieuw dichtbij maar zoefde zijn schot net naast. Het bleef echter ook opletten voor de Tsjechen want ook Boril had kunnen scoren, maar zijn poging spatte uiteen op de lat. In de slotseconden haalde Alderweireld nog een kopbal van Soucek van de lijn. Zo bleef de 1-1 stand op het bord. Voor de weinig overtuigende Rode Duivels een halve misstap maar met het oog op Qatar 2022 is er geen man overboord. Samen met Tsjechië deelt België de leiding in groep E met 4 op 6. Volgende week dinsdag werken de Rode Duivels nog een derde WK-voorrondeduel af. Ze ontvangen dan Wit-Rusland, dat eerder op de avond zijn kwalificatiecampagne op gang trapte met een 4-2 zege tegen Estland.