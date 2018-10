België - Nederland: waarom er hoop is voor Oranje

België speelt dinsdag een oefenduel met Oranje, dat twee eindrondes miste. Máár er is weer hoop voor het Nederlandse voetbal. Hoe het zo heeft kunnen misgaan? Dat is te lezen in De Val Van Oranje, het boek van Pieter Zwart, voetbalnerd en een van de drie hoofdredacteurs van Voetbal International.