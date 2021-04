België mag het EK U19 bij de vrouwen in 2023 organiseren, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA maandag bekend na afloop van het veelbesproken Uitvoerend Comité in het Zwitserse Montreux.

Dit jaar gaat het EK, dat in Wit-Rusland gespeeld zou worden, vanwege de coronapandemie niet door. Ook vorig jaar werd het toernooi, dat toen in Georgië moest plaatsvinden, van de kalender gehaald. In 2022 is Tsjechië aan de beurt, een jaar later is het aan ons land. In principe organiseert de UEFA elk jaar een EK bij de U19. (Belga)

