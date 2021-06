In samenwerking met de MPB School of Coaches blikken we vooruit op België-Portugal, waarin het duel tussen Kevin De Bruyne en Bruno Fernandes weleens centraal zou kunnen staan.

Het EK van Bruno Fernandes is op dit moment niet erg geslaagd te noemen. Tegen Frankrijk startte hij zelfs op de bank. In de drie wedstrijden waarin hij in actie kwam scoorde hij niet en gaf hij geen enkele assist.Het contrast met Kevin De Bruyne op dit EK kan niet groter zijn. Die gaf in anderhalve match drie assists en scoorde één keer. Ook afgelopen seizoen kwam het een paar keer tot een duel tussen de twee tenoren in de Premier League. In dit filmpje van de MBP School wordt uitgelegd hoe de twee spelen bij hun club en hun nationale ploeg.