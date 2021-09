Romeo Lavia is, naast Kevin De Bruyne, de tweede Belg op de Champions Leaguelijst van Manchester City.

Een plekje op de lijst wil niet meteen zeggen dat de speler in kwestie zal kunnen rekenen op het gros van de speelminuten op de Europese toernooien. De clubs kunnen nogal gul zijn wanneer ze het aantal spelers moeten doorgeven aan de UEFA. Zo gaan onder andere Ajax, Sjachtar Donetsk en Real Madrid vlotjes over het aantal van 40 spelers.

Pep Guardiola is iets kieskeuriger bij het maken van zijn selectie. De Spaanse oefenmeester koos voor 22 spelers die deel kunnen uitmaken van de kern voor de Europese wedstrijden. Dat maakt het toch speciaal dat de Belg Romeo Lavia een van hen is. Naast Kevin De Bruyne is hij de tweede landgenoot die mogelijk zal aantreden voor Manchester City op het kampioenenbal.

De 17-jarige middenvelder zette zijn eerste stapjes in het voetbal bij WS Woluwe, waarna het al snel richting RSC Anderlecht ging. Manchester City liet een oogje vallen op het product van Neerpede en Lavia maakte vorige zomer de overstap naar Engeland. Bij de U23 werd hij verkozen tot beste speler van het seizoen en al snel mocht hij meetrainen met de troepen van Guardiola.

Met de Braziliaan Fernandinho (36), die er nog een jaartje bij doet, en de Spanjaard Rodri (25) nog voor hem in de pikorde, kan Lavia in alle rust rijpen in de schaduw van twee ervaren rotten op het middenveld. Al zou de combinatie Lavia-De Bruyne toch een hele eer zijn voor ons Belgen. Hoe dan ook is de promotie naar de A-kern een sterk signaal van vertrouwen van Guardiola richting de jonge Belg.

