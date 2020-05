De 23-jarige Belgische spits wordt door Olympiacos uitgeleend aan Ajaccio, maar kende zijn opleiding bij Standard. Sport/Voetbalmagazine had een uitgebreid gesprek met hem. Een voorsmaakje.

De in Luik geboren Hugo Cuypers (23) werd in 2014, op 17-jarige leeftijd, door Standard weggeplukt bij CS Visé.

Bij de Rouches maakte hij in het seizoen 2015/16 zijn debuut. In play-off 2 mocht hij onder trainer Yannick Ferrera in een thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren in de laatste minuten invallen.

Het seizoen erop werd hij verhuurd aan RFC Seraing in eerste amateur. Daar was hij goed voor 6 goals in 19 wedstrijden. Daarna nam zijn carrière een andere wending.

Einde contract bij Standard verhuisde hij in 2017 naar het Griekse Ergotelis. Daar werd hij vicetopschutter in de Griekse tweede klasse. Nu wordt hij door Olympiacos aan de Franse tweedeklasser Ajaccio uitgeleend.

In de zomer van 2017 ben je transfervrij van Standard naar Ergotelis overgestapt. Heeft Standard de voorbije twee seizoenen geprobeerd om jou weer naar België te brengen?

Hugo Cuypers: (schudt het hoofd) 'Ik heb niets meer van Standard gehoord. Na het seizoen waarin ik 22 keer had gescoord, konden ze nochtans een optie in mijn contract activeren om mij terug te halen...'

'Maar ik had sowieso geen zin om naar België terug te keren. Ook niet voor Standard. Ik weet hoe die club in elkaar zit. Ik had er weer van nul moeten beginnen terwijl ik in Griekenland toch een bepaalde status heb bereikt.'

Denk je soms: ooit kom ik door de grote poort terug naar Standard?

Cuypers: 'Mijn liefde voor Standard is verminderd. Ze hebben mij een degelijke opleiding gegeven en het is de club van de stad waar ik ben opgegroeid. En daar stopt het. Ik loop vandaag totaal niet met het gevoel rond dat het een droom zou zijn om ooit op Sclessin te spelen.'

Het klinkt alsof je het Standard nog altijd kwalijk neemt dat je er niet doorgebroken bent.

Cuypers: 'Achteraf ben ik er achter gekomen dat ik niet klaar was om bij Standard in eerste klasse te spelen, maar ze hadden mij tenminste een echte kans moeten geven. Om redenen die ik nog altijd niet ken, werd het niets bij de A-kern. Al was het wel duidelijk dat een categorie jeugdspelers prioriteit kreeg op de rest...'

'Ik kreeg mijn carrière niet op gang door factoren die ik niet beheerste en dát was frustrerend. Ik begon aan mezelf te twijfelen en ik ging door een zware periode. Een van de zwaarste in mijn carrière. Er waren zelfs momenten dat ik mij een buitenstaander voelde in de club. Bij Ergotelis zijn die twijfels verdwenen.'

'Stoppen was geen optie meer'

Mocht je mislukt zijn in Griekenland, dan zat je nu ergens in eerste amateur te voetballen.

Cuypers: 'Misschien was ik volledig gestopt met voetballen en zat ik nu op unief. Ik had alleszins de intellectuele capaciteiten om universitaire studies te volgen. Toen ik mijn middelbare school had afgewerkt, zeiden mijn ouders: 'En nu krijg je twee jaar om in het voetbal door te breken of je gaat terug studeren.'

'Ik begreep het standpunt van mijn ouders. Voetballen op een hoog niveau en studeren is niet haalbaar. Bij het verstrijken van die deadline deed ik het zo goed bij Ergotelis dat stoppen geen optie meer was.'

Hebben al die verhalen over supportersgeweld in het Griekse voetbal jou niet afgeschrikt?

Cuypers: 'Dat maakt deel uit van hun beleving en je moet die supporters ook begrijpen. Het voetbal is een manier om de economische crisis in het land te ontvluchten.'

Twee jaar geleden werd de competitie even stilgelegd omdat Ivan Savvidis, de voorzitter van PAOK, het veld opliep met een pistool. In België zou die man een stadionverbod krijgen, maar in Griekenland passeert dat zomaar.

Cuypers: 'PAOK werd voor die zaak gestraft: ze zijn de competitie met twee strafpunten moeten beginnen. Maar wie ben ik om het Griekse voetbal te veroordelen? Laten we zeggen dat ik niet meer gechoqueerd ben door wat ik zie en hoor in Griekenland.' (lacht)

Lees zondag het volledige interview met Hugo Cuypers op Sportmagazine.be

