Stanis Idumbo bereikte een akkoord voor drie seizoenen met Ajax en trekt op 1 juli, enkele dagen na zijn 16e verjaardag, richting Amsterdam. KAA Gent vangt naar verluidt een forse transfersom voor de spelverdeler.

Vier jaar nadat hij werd weggeplukt bij Club Brugge trekt Stanis Idumbo nu ook de deur dicht bij Gent. In België ging zijn naam al langer over de tongen, maar hij trok pas in het voorjaar van 2019 de aandacht van de rest van Europa. Hij maakte toen een fenomenaal doelpunt tegen Club Brugge, waarvan het filmpje bijna 83.000 keer bekeken werd op zijn Instagramaccount. Sindsdien stond het jeugdfenomeen van Gent, dat bekendstaat als het absolute toptalent van de generatie van 2005, op de shortlist van alle jeugdscouts.De voorbije maanden was er zelfs sprake van een wedloop tussen Franse, Engelse, Duitse en Spaanse topclubs. Idumbo kreeg een telefoontje van een Franse international, geïnteresseerde clubs stuurden hem ongevraagd een shirt op, topclubs kwamen hem scouten op training en minstens één Engelse club stond zelfs bij hem op de stoep.Hoewel enkele clubs de forcing voerden bij Idumbo's makelaar Zouhair Essikal, twijfelde de familie uiteindelijk tussen het sportieve project van Gent en het vermaarde opleidingscentrum van Ajax. De middenvelder mocht pas vorig jaar zijn eerste profcontract tekenen bij Gent en trainde al een paar keer mee met de A-ploeg, maar de clan Idumbo is ervan overtuigd dat Ajax de perfecte plek is om de voetbalcarrière van de tiener naar een hoger niveau te tillen.Marc Overmars (directeur voetbalzaken) en Edwin van der Sar (CEO) wonnen dus de prestigeslag van clubs die Idumbo een smak geld wilden voorschotelen. Het feit dat Ajax een communiqué publiceerde op zijn website geeft bovendien aan dat de komst van de Belgische jeugdinternational een toptransfer is op jeugdniveau.'Ajax heeft overeenstemming bereikt met jeugdspeler Stanis Idumbo Muzambo', klinkt het op de website van de Ajacieden. 'De vijftienjarige aanvallende middenvelder komt over van het Belgische KAA Gent en tekent bij Ajax een verbintenis voor de duur van drie seizoenen, van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2024. De overstap is onder voorbehoud van enkele formaliteiten.'Bij Gent zijn ze uiteraard teleurgesteld over het verlies van hun goudhaantje, maar ze wisten een prijs te onderhandelen die normaal betaald wordt voor een sterkhouder in de Jupiler League. Daarnaast wisten de Gentenaars ook een percentage te bedingen op een eventuele doorverkoop.Idumbo verhuist met heel zijn familie naar Amsterdam en voor zijn grote broer Franck, die ook actief was bij Gent, wordt een club gezocht in Nederland. Idumbo zal in eerste instantie zijn opleiding vervolmaken in de bovenbouw van Ajax en krijgt dus minstens drie jaar de tijd om de deur naar het eerste elftal open te breken.