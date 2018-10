Belgisch vrouwenelftal laat overwinning schieten tegen Zwitserland in WK-kwalificatie

De Red Flames hebben vrijdagavond hun heenwedstrijd van de halve finales van de play-offs, op weg naar het WK van volgend jaar in Frankrijk, niet winnend kunnen afsluiten. De Belgische voetbalvrouwen speelden in Leuven 2-2 gelijk tegen Zwitserland. De terugwedstrijd wordt dinsdagavond in het Zwitserse Biel afgewerkt.