De Belgische beloften hebben zich dinsdag in Herning met een 1-1 gelijkspel tegen Denemarken van een ticket voor het EK 2023 verzekerd. Bij de rust stonden de jonge Duivels 1-0 in het krijt, na een doelpunt van Gustav Isaksen. Vitesse-spits Lois Openda scoorde de gelijkmaker in de 53e minuut.

Na een 18 op 18 betekende het gelijkspel het eerste puntenverlies voor de Belgen. Desondanks hebben ze nu een voorsprong van negen punten op eerste achtervolger Denemarken. Dat kan met nog drie wedstrijden voor de boeg nog op gelijke hoogte komen, maar verloor het onderling duel.

De heenwedstrijd wonnen de Duivels in Leuven met 1-0, ook dankzij Openda. Het EK voor beloften vindt van 9 juni tot 2 juli 2023 plaats in Roemenië en Georgië. De Belgische beloften namen in 2019 voor het laatst deel aan een EK. Toen volgde een roemloze uitschakeling in de groepsfase na drie nederlagen.

Jacky Mathijssen is 'dolgelukkige coach'

'Ik ben een dolgelukkige coach', zei Jacky Mathijssen, nadat zijn Jonge Duivels zich met een 1-1 gelijkspel in Denemarken van deelname aan het EK 2023 voor beloften verzekerd hadden.

'Ik vind dat mijn jongens enorm goed gereageerd hebben op dat tegendoelpunt', analyseerde Mathijssen in een door de RBFA verspreid interview. 'Het was een dominant Denemarken, maar aan kansen kwamen ze niet. In de tweede helft hebben we de scheve situatie rechtgezet. De kwalificatie is dubbel en dik verdiend.' 'Ik vond Denemarken wel heel goed spelen. Ze hadden een plan en eisten het balbezit op. Zelf kwamen we te weinig aan ons eigen voetbal toe. Pas in de tweede helft zijn we met wat meer agressie naar voor toe in de wedstrijd kunnen komen en hebben we ook gescoord. Het is trouwens het dertiende doelpunt voor Lois Openda. Daarmee is hij recordhouder aller tijden bij de beloften en de campagne is nog niet eens afgelopen.

Hij stoot Kevin Vandenbergh (12 goals in 2003-2005) van de troon en dat is toch ook iemand die het gemaakt heeft in het voetbal.' 'Dat ik het record van Vandenbergh verbreek is leuk, maar wat nu volgt, is belangrijker', reageerde Openda. 'We gaan naar het EK en willen daar heel ver komen. Ik ben heel tevreden met de kwalificatie, maar we moeten geconcentreerd blijven en de lat hoog leggen.' Juventus-verdediger Koni De Winter sloot zich daar bij aan. 'We hebben hier laten zien dat we ook tegen de sterkere teams goed kunnen presteren. Collectief spelen we heel goed. We hebben de Denen geen kans gegeven, maar op een vrije trap kwamen ze toch op voorsprong. Dat is voetbal. Het nam niet weg dat we nog altijd veel vertrouwen hadden, net omdat de Denen geen enkele uitgespeelde kans kregen. Ik ben heel gelukkig. Het is de eerste keer dat ik gekwalificeerd ben voor een groot toernooi. Met de U17 was ik er niet bij, dit is heel mooi.'

Op 5 juni volgt voor de Belgen nog een wedstrijd zonder belang tegen Schotland. 'Daar kunnen we nu een galawedstrijd van maken', zegt Mathijssen. 'Ik heb ook de kans om een aantal jongen wat meer speelgelegenheid te geven. Zij zijn ook te goed en hebben te hard getraind om zo weinig gespeeld te hebben en verdienen meer.' Mathijssen stond ook stil bij het overlijden van Cercle-doelman Miguel Van Damme. 'Ik hink op twee gedachten, want dit was ook een droevige dag. Ik moest het overlijden van een collega keeper vernemen, Ik ben zeker dat hij daarboven een klein beetje met ons heeft mee gevoetbald. Ik ga hier straks wel mee vieren, maar met hem zeker in gedachten.'

