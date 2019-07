12 en 13 juli voetballen 62 teams uit verschillende landen om de eindzege in het Red Bull Neymar Jr.'s Five-toernooi. België stuurt niet alleen het ploegje Miramas 13 naar Zuid-Amerika. Freestyler Martijn Debbaut werd namelijk persoonlijk door de Braziliaanse ster uitgenodigd voor een internationale eliteselectie.

Ruim 100.000 deelnemers uit meer dan zestig landen namen deel aan de voorrondes. België organiseerde zelf qualifiersin zeven verschillende steden. Miramas 13 won de uiteindelijke finale en mag zo de eer van het land gaan verdedigen in Neymars opleidingscentrum Insituto Projeto Neymar Jr.

Tactiek, discipline en tricks

Het concept is vrij duidelijk. Tijdens de toernooi voetballen telkens twee teams van vijf spelers tegen elkaar. Wanneer een ploeg een doelpunt maakt, moet een speler van de tegenpartij het veld verlaten. Door zelf als eerste te scoren, kun je profiteren van de man-meer-situatie. De focus ligt vooral op tactiek en discipline, maar het publiek rekent natuurlijk op een stevige portie spektakel via leuke tricks.

Miramas 13 kijkt alvast uit naar hun trip richting Brazilië. 'Na de eindzege in Luik hebben we al veel gefantaseerd over hoe het zal zijn in Brazilië. Wat we kunnen verwachten en hoe sterk de tegenstand zal zijn', zegt aanvoerder Kamel Ouali. 'We moeten vooral van onze eigen sterkte uitgaan. Ervaring verkregen we door wedstrijdjes in Frankrijk en de competitie in België was ook niet min.'

Alles is zo speciaal omdat we zo'n toernooien al van kleinsaf samen afwerken Aanvoerder Kamel Ouali

Of winnen een optie is, hangt van veel factoren. De jongeren hopen vooral een leuke tijd te hebben: 'Natuurlijk willen we winnen, maar het wordt sowieso genieten. Alles is ook speciaal omdat we al van kleinsaf vrienden zijn. We werken zo'n toernooien al zo lang samen af.'

Gekozen door Neymar zelf

Niet enkel de voetballers van Miramas 13 vertegenwoordigen ons belgenland in Brazilië. Er is ook een hele leuke rol weggelegd voor de bekende Belgische freestyler Martijn Debbaut. Via de #outplaythemall wedstrijd maakte iedereen kans op een plaatjes in het persoonlijke eliteploegje van Neymar. Dit internationale ensemble wordt klaargestoomd om zelf deel te nemen aan het toernooi.

Zijn winnende inzending:

Het mag duidelijk zijn dat Debbaut erg blij was met zijn selectie en niet kan wachten op de eerste minuten met zijn buitenlandse voetbalpartners. 'Ik heb al vaak gereisd voor het voetbal, maar dit is toch iets heel speciaals. Brazilië spreekt sowieso tot de verbeelding voor elke voetballer en elke voetbalfan. Maar de thuishaven van Neymar Jr. bezoeken wordt toch een unieke gebeurtenis. En hem ontmoeten nog meer.'

