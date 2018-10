Beloften Rode Duivels strijden om EK-ticket: 'De Olympische Spelen meemaken zou geweldig zijn'

Maar de weg naar Tokio is nog lang, beseft Siebe Schrijvers, 22 en aanvoerder van de nationale beloften. Die hebben vandaag in de uitwedstrijd bij Zweden nog één punt nodig, om zich te plaatsen voor het EK volgende zomer. Wie daar tot in de halve finale raakt, mag tickets boeken voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020.