Wissam Ben Yedder is al jaren een topspits, maar een toptransfer zat er voorlopig nog niet in.

Wissam Ben Yedder is in de Ligue 1 de enige speler die in het topschuttersklassement fenomeen Kylian Mbappé kan volgen: ze scoorden beiden al achttien keer. De 21-jarige aanvaller van PSG had daarvoor wel slechts 20 duels nodig, terwijl zijn collega-international al 26 optredens afwerkte voor de ploeg uit het prinsdom.

...

Wissam Ben Yedder is in de Ligue 1 de enige speler die in het topschuttersklassement fenomeen Kylian Mbappé kan volgen: ze scoorden beiden al achttien keer. De 21-jarige aanvaller van PSG had daarvoor wel slechts 20 duels nodig, terwijl zijn collega-international al 26 optredens afwerkte voor de ploeg uit het prinsdom. Maar om bij AS Monaco te geraken moest de amper 1,70 meter grote pocketspits al een bijzonder hobbelig parcours afleggen. Tijdens een interview met het Franse voetbalmaandblad Onze Mondial blikt Ben Yedder onder meer terug op zijn jeugdjaren, toen het er helemaal niet naar uitzag dat hij nu zou schitteren in 1 van de 5 Europese topcompetities. Want tien jaar geleden was de jeugdvriend van Riyad Mahrez (Manchester City) nog gewoon een amateurspeler bij Alfortville. En ook daarvoor had de Fransman met Tunesische roots weinig succes. 'Wanneer ik ergens een test ging doen, dan werd ik altijd naar het derde team gestuurd', beweert Ben Yedder. 'Ik kwam uiteindelijk wel steeds in de A-kern terecht. Maar vreemd genoeg had ik de stempel van een aanvaller die helemaal onderaan de ladder moest beginnen. Daardoor kreeg ik wel de mentaliteit van iemand die hard moest knokken om iets te willen bereiken.' Zijn grote doorbraak beleefde de technisch sterke aanvaller pas op zijn 22e, in het seizoen 2012/13 bij Toulouse FC. Na vier sterke jaren haalde FC Sevilla hem naar de Primera División, maar afgelopen zomer betaalden de Monegasken maar liefst 40 miljoen euro voor de nu achtvoudige Franse international. Volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt zou zijn waarde tegenwoordig al meer dan 50 miljoen euro bedragen. Niet onlogisch dus dat FC Barcelona aan Ben Yedder dacht als vervanger voor de geblesseerde Luis Suárez. 'Een transfer naar Barça kon al veel eerder', zegt Ben Yedder. 'Afgelopen zomer namen ze contact met mij op. Ze verzamelden wat informatie, maar ook in de wintermercato kwam het niet tot een overgang.' Met de Deen Martin Braithwaite (28) betaalden de Catalanen 18 miljoen euro aan CD Leganés voor een ex-ploeggenoot van Ben Yedder bij Toulouse FC. Toenmalig coach Pascal Dupraz erkende in Le Parisiendat beide aanvallers niet echt met elkaar praatten toen, het waren immers concurrenten voor één plaats als centrumspits.