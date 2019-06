Benito Raman mag na zijn sterke seizoen bij Fortuna Düsseldorf op concrete interesse van Schalke 04 rekenen. De 24-jarige Oost-Vlaming kan de recordaankoop van Die Königsblauen worden. Ramans huidige coach Friedhelm Funkel verwacht een akkoord tussen beide clubs.

Funkel zegt dat in een gesprek met de Duitse krant Express. 'Ik geloof dat er wel een overeenkomst wordt bereikt,' zegt hij.

Volgens het sportblad Kicker heeft Raman al een akkoord met Schalke, maar moeten de clubs het nog eens worden over een transfersom. Kicker schrijft dat een 'tweecijferig' bedrag in de maak is en dat Raman de recordaankoop van Schalke kan worden.

De 24-jarige Oost-Vlaming heeft bij Fortuna Düsseldorf, dat hem vorige zomer voor 1,5 miljoen euro definitief overnam van Standard, nog een contract tot juni 2022.

Volgens Kicker zou Schalke in de deal de 21-jarige aanvaller Bernard Tekpetey willen betrekken. De Ghanees werd voor 2,5 miljoen euro overgenomen van tweedeklasser Paderborn maar zou een jaartje op uitleenbasis bij Düsseldorf kunnen rijpen.