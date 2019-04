Benito Raman flitst door de Bundesliga: 'Ik moet niet te veel achterom kijken'

Benito Raman flitst dezer dagen door de Bundesliga. Fortuna Düsseldorf rekent erop dat de Belgische pocketspits aanstaande zondag ook tegen Bayern München zijn duivels ontbindt. 'In België volgde steeds een maar achter mijn naam, hier niet.'

Een interview met Benito Raman regelen, dat gaat zo: een oud gsm-nummer blijkt niet langer actief, dus proberen we hem te bereiken via een gemeenschappelijke kennis. Twee keer krijgen we een verkeerd telefoonnummer door. De eerste keer van een onbekend 'slachtoffer', de tweede keer van een vriend die mee in het complot zit en ons vervolgens aan het lijntje houdt. 'Ik vrees dat dat Benito zijn humor is', laat onze gemeenschappelijke kennis lichtjes gegeneerd weten wanneer we de spaaklopende communicatie toelichten. Le nouveau Benito est arrivé? Neen dus.

...