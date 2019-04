Benito Raman is koning van de sprint in Bundesliga

Benito Raman maakt de voorbije weken furore in Duitsland. Negen competitietreffers heeft hij ondertussen op zijn naam én een Bundesligarecord van aantal sprints in een wedstrijd.

Ook in de Bundesliga zijn ze dol op statistieken. In een bijzondere categorie komt Benito Raman (24) als primus naar boven: de sprints. Vijf keer al dit seizoen was hij de man met de meeste sprints in een wedstrijd.

'Tegen Wolfsburg (op de 9e speeldag, nvdr) en Frankfurt (25e speeldag, nvdr) haalde ik respectievelijk 52 en 53 sprints in een wedstrijd. Dat zijn sprintjes waarbij je minimaal twee seconden 24 km/u of meer haalt,' weet hij. 'Ik kan er wel van genieten om de supporters op mijn hand te krijgen met die versnellingen.'

Doordat hij in het begin van het seizoen eerder als supersub gebruikt werd, voert hij het totaalklassement niet aan - die eer is weggelegd voor Wout Weghorst van Wolfsburg - maar met die 53 sprints in één wedstrijd heeft Raman alleszins een Bundesligarecord op zijn naam staan.

'Als je er de intensive runs bijtelt - tussen 18 en 24 kilometer per uur - haal ik doorgaans tussen de negentig en de honderd sprints per match. In het begin moest ik soms na vijftig minuten met krampen gewisseld worden, nu kan ik de inspanningen negentig minuten volhouden.

'Een logische vooruitgang: hoe meer je speelt, hoe beter je conditie. We trainen ook korter, maar intensiever. Ik voel me frisser bij aanvang van een wedstrijd. In België trainen ze soms te lang, tot een uur en drie kwartier, dat kan ten koste gaan van frisheid.'