Benito Raman komt (misschien) weer boven water bij Schalke 04

Gert Segers Medewerker van Sport/Voetbalmagazine.

Het is al van 31 augustus geleden dat Raman nog eens mocht spelen bij Schalke, maar met zijn twee doelpunten in de beker kan hij zich misschien terug in de gratie voetballen in Gelsenkirchen.

Benito Raman hoorde in september nog bij de Rode Duivels. © Belga Image