Benito Raman (25) kreeg altijd veel kritiek te verwerken, maar toonde in de Bundesliga zijn waarde als vinnige flankspeler of centrumaanvaller. Gesprek met de guitige Gentenaar.

Tot twee keer toe hield een enkelblessure Benito Raman dit seizoen aan de kant, maar de linksbuiten geraakte tijdens de heenronde toch al aan achttien duels. Daarin was hij in zijn eerste maanden bij Schalke 04, dat hem voor 6,5 miljoen euro wegplukte bij Fortuna Düsseldorf, goed voor 4 doelpunten en 4 assists. Zaterdag gaat hij met Schalke op bezoek bij Borussia Dortmund, de zogeheten Kohlenpottderby.

Je staat bekend als een uiterst gevoelig karakter. Hoe zie jij dat? Benito Raman: 'Ik denk dat je het zo inderdaad mag zeggen, al is dat ondertussen wat veranderd. Vroeger was het veel erger, trok ik me de meningen van anderen te sterk aan. Wanneer iemand iets slecht over me zei, hield me dat erg bezig. Op internet, bijvoorbeeld, heeft iedereen de vrijheid om zijn mening te uiten, ook wanneer dat niet altijd even intelligent gebeurt. Er waren tijden dat ik daar op reageerde. Die periode is nu voorbij. Ik heb me grotendeels teruggetrokken uit de sociale netwerken en trek me zulke zaken niet meer aan.' Je trainer Friedhelm Funkel bij Fortuna Düsseldorf gaf na je vertrek aan dat jij nestwarmte nodig hebt en altijd opnieuw in de armen moet worden gesloten. Vond je het ongepast dat hij openbaar maakte dat je meermaals per week mental coach Axel Zehle bezocht? 'Afgezien van het feit dat ik vind dat zoiets niet publiek moet worden gemaakt, was ik vooral verwonderd over die verklaringen. Ik had en heb nog altijd een nauwe band met Axel, bijna zelfs vriendschappelijk. Een vereniging stelt zo'n vakman aan zodat profspelers een gesprekspartner vinden en zo spraken Axel en ik ook over alle mogelijke onderwerpen: de dagelijkse vragen, maar ook de tegenstander en de supporters. Net zoals ik dat nu bij Schalke 04 doe met Massimo Mariotti. Ook met hem wissel ik graag van gedachten.' Raakt kritiek je intussen niet meer zo sterk als vroeger? 'Het laat me nog altijd niet koud wat anderen over me denken, maar ik ga er anders mee om. In plaats van het me echt aan te trekken, schakel ik over naar de 'ik zal het jullie eens tonen'-modus. Ik wil het ongelijk aantonen van de personen die kritiek op me hebben. Die drang voel ik sterk.' Was er een specifiek moment dat dat symboliseerde? 'Ja! Mijn allereerste doelpunt in de Bundesliga voor Fortuna Düsseldorf zorgde voor tranen. Slechts een aantal mensen geloofden dat ik dat zou kunnen. Vorig jaar zei er ook een Belgische journalist dat ik met Fortuna Düsseldorf mijn limiet had bereikt; ik zou nooit een hoger niveau halen. Dat knaagde. Vervolgens maakte ik tien doelpunten op een seizoen in de Bundesliga en nu speel ik voor Schalke 04. Er zijn nu ook experts die, zoals Christoph Daum, zeggen dat Schalke niet mijn eindpunt zal zijn, dat ik nog hoger kan mikken. Dat te horen motiveert me.' Wat zou dan de volgende stap zijn? 'Theoretisch bekeken de Premier League. Maar begrijp me niet verkeerd: dat is niets meer dan toekomstmuziek. Ik heb nu objectief op je vraag geantwoord, op wat in mijn ogen het volgende niveau kan zijn, na Schalke 04. Maar ik wil nog vele jaren het Königsblau dragen en met deze club een toekomstige stap te zetten.' Waaraan denk je dan concreet? 'Ik kan nu zeggen: de titel. Met Gent werd ik kampioen in België, met Fortuna Düsseldorf in de tweede Bundesliga en natuurlijk zou ik dat het liefst opnieuw doen met Schalke 04.'Amper enkele weken na je komst sprak je openlijk over kwalificatie voor Europees voetbal. In vergelijking met de meeste van je ploeggenoten trad je daarmee sterk naar buiten. Kreeg je daarvoor intern een uitbrander? ( gniffelt) 'Ik kan begrijpen dat de meeste mensen van de club zich bescheiden opstellen rond het halen van Europees voetbal, maar ik maakte vorig seizoen niet mee. Ik zag dus niet hoe erg het schip van Schalke schommelde. Mijn persoonlijke gevoel is vanaf de eerste dag dat ik met deze club Europa in wil, en ik wil dat ook zo durven zeggen. Het verloop van de heenronde bevestigde dat gevoel ook.' Je scoorde tegen Werder Bremen, Union Berlin, Bayer Leverkusen en Eintracht Frankfurt viermaal op rij. Geen enkele Belg voor jou slaagde daarin. Dus ook niet Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard, Roger Van Gool, Marc Wilmots of Emile Mpenza. 'Ik wist altijd dat er meerdere doelpunten gingen volgen van zodra ik eenmaal trefzeker zou zijn. Ik wil voor Schalke 04 dit seizoen nog acht tot tien keer te scoren, maar het belangrijkste doel is dat ik de volledige tweede seizoenshelft fit blijf.' Met jou haalde Schalke een echte vleugelspeler, die vooral opleeft bij countervoetbal. Maar ondertussen stond je ook al eens centraal voorin. 'Vroeger speelde ik daar ook al, in de jeugd en deels bij Fortuna Düsseldorf. In het systeem met een ruit, dat we vaak hanteren, is het eigenlijk mijn lievelingsrol. Ik ben geen 8. Daarvoor zijn jongens als Suat Serdar en Daniel Caligiuri beter geschikt. Centraal in de aanval kan ik recht op een tegenstander af lopen. In Leverkusen geraakte ik uiteindelijk maar aan 29 sprints en daar was ik niet tevreden mee, ondanks het feit dat ik daar scoorde. Ik ben pas blij wanneer ik de verdediging van de tegenstander kan dwingen om met lange ballen te werken.' Ahmed Kutucu hijgt je ondertussen in de nek, Guido Burgstaller wil bewijzen dat hij nog vlot scoort terwijl Michael Gregoritsch er nog bij werd gehaald. Vrees je om die positie diep vooraan te verliezen? 'Nee. Als de trainer me liever op de flank wil zien, dan zal ik opnieuw aan de buitenkant spelen.' Met je 1,72 meter ben je bijna twintig centimeter kleiner dan Gregoritsch. Kunnen jullie elkaar aanvullen? 'Dat denk ik wel. We zijn heel andere types. Michael Gregoritsch is groot en kopbalsterk, ik ben dan weer eerder de vlotte dribbelaar. Die combinatie kan het tegenstanders serieus lastig maken.' In september vorig jaar debuteerde je bij de Rode Duivels. Hoe schat je je kansen in? 'Het is mijn doel om er op het EK bij te zijn. Mocht ik voor Schalke 04 nog acht tot tien doelpunten kan maken, dan zou ik in beeld kunnen komen. Indien niet, dan trek ik op vakantie en probeer ik erbij te zijn op het WK van 2022 in Qatar. 'Wie daar nu mee moet lachen, zeg ik opnieuw: ik zal het jullie eens tonen. Het zou niet de eerste keer zijn.' Toni Lieto