In de League Cup werden gisterenavond de eerste wedstrijden van de tweede ronde afgewerkt. Benteke verloor met Crystal Palace na strafschoppen, Kabasele won met 3-0 bij Watford en maakte z'n eerste minuten, net als ex-Club-speler Nakamba.

De League Cup is eigenlijk een soort kleine broertje van de FA Cup. Er wordt niet héél veel belang aan gehecht, al staat de beker toch mooi op het schavotje. Manchester City won vorig seizoen de nationale treble en mocht de trofee in de lucht steken na strafschoppen versus Chelsea. Op het einde van die wedstrijd kregen we de nu al iconische weigering van Chelsea-doelman Kepa om het veld te verlaten. Maurizio Sarri sprong bijna uit z'n vel van woede.

Aftocht Benteke

De winnaar krijgt dan wel een ticket voor de Europa League toegestopt, veel clubs laten hun wisselspelers of jonge talenten opdraven, zeker in de beginfase. Dat doet natuurlijk het niveau dalen en levert niet altijd succes op.

Iets waar Christian Benteke van kan meespreken. Met Crystal Palace bekampte hij Colchester FC uit de League Two, de vierde(!) klasse. Een op papier makkelijke avond, leverde een Londense horrorshow op. Benteke en co misten dure kansen en verloren na strafschoppen waarin iedereen scoorde behalve Andros Townsend. Droevige aftocht voor The Eagles.

Ook het Norwich van Premier Leaguerevelatie Teemu Pukki liet zich verrassen. Elf nieuwe spelers bij The Canaries konden het 1-0 verlies tegen Crawley Town (League Two) niet verhinderen. Southampton won met dezelfde cijfers van het gedegradeerde Fulham, waar Denis Odoi op de bank bleef.

Kabasele en Engels door

Christian Kabasele kreeg wel speelminuten bij Watford, zijn eerste dit seizoen. Naast Adrian Mariappa kon hij de nul houden en zag hij recordaankop Ismaïla Sarr zijn eerste doelpunt scoren. Na negentig minuten stond een uiteindelijke 3-0 eindstand op het bord.

Het Aston Villa van Bjorn Engels maakte gehakt van Crewe Alexandra (League Two). Het werd 6-1. Engels zat, net als Wesley Moraes (ex-Club Brugge), niet bij de selectie. Marvelous Nakamba (ook ex-Club Brugge) mocht wel postvatten op het middenveld. Daarnaasrt zat ook Leandro Trossard niet in de selectie bij Brighton & Hove Albion. Zijn ploeg stootte door na een 1-2 op het veld van Bristol Rovers (League One).

Geen Dendoncker, vanavond ex-RSCA-duo

De top zes (Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United) vervoegt de resterende ploegen pas in de derde ronde. Hetzelfde geldt voor Wolverhampton (waar Leander Dendoncker speelt) wegens Europese verplichtingen in de Europa League. De Wolves verdedigen morgen een 2-3 uitoverwinning tegen het Italiaanse Torino.

Vandaag staan de laatste matchen van de tweede ronde in de Carabao Cup gepland. Dennis Praet en Youri Tielemans nemen het met Leicester City op tegen reeksgenoot Newcastle United. Everton moet naar Lincoln City (League One), Burnley (zonder Steven Defour) en Bournemouth spelen thuis.