Karim Benzema moest dinsdagavond met een blessure het veld verlaten in de laatste oefeninterland van Frankrijk in de voorbereiding op het EK. Frankrijk won de wedstrijd tegen Bulgarije met 3-0.

In het duel tegen Bulgarije voor vijfduizend toeschouwers in het Stade de France ging de aanvaller van Real Madrid in de 39e minuut naar de kant met een blessure aan de rechterknie of de rechterdij. Hij werd vervangen door Olivier Giroud. Op dat moment stond het 1-0 voor Frankrijk, na een treffer van Antoine Griezmann. Giroud voegde na de rust nog twee goals toe voor het Franse team.

Frankrijk won in een vorig duel al overtuigend van het Wales van Gareth Bale met 3-0 en wou de goeie lijn doortrekken. Het begon met zijn sterkste opstelling aan de match, al bewees ook invaller Giroud weer zijn waarde.

Maar de meeste aandacht ging toch naar de blessure van Benzema, die slecht landde na een kopbal, en die met pijnlijke grimas van het veld verdween. Later toonde hij zich wel weer op de reservebank.

Zijn kwetsuur is slecht nieuws voor Les Bleus, de topfavorieten voor het EK dat vrijdag in Rome op gang wordt getrapt. Over een week spelen zij hun eerste groepswedstrijd, in München tegen Duitsland.

Benzema is de verrassendste naam in de EK-selectie van de Franse bondscoach Didier Deschamps. De 33-jarige aanvaller werd immers jarenlang niet meer opgeroepen vanwege enkele schandalen en conflicten.

Drie jaar geleden veroverde Frankrijk zonder Benzema de wereldtitel in Rusland.

