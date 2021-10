Nadat Hertha BSC nog maar eens in het degradatiemoeras verzeild is, spitst de aandacht van het voetbal in Berlijn zich toe op twee vierdeklassers met een vreemde geschiedenis.

Een rustig seizoen om dan in de zomer van 2022 een nieuw team te presenteren. Met die boodschap stapte Hertha BSC Berlin de competitie in. De nieuwe manager Fredi Bobic, overgekomen van Eintracht Frankfurt, moest nu al die ambitieuze plannen gestalte geven. Maar de verwachtingen werden niet ingelost. Hertha staat in de Bundesliga veertiende, het is een ploeg met namen, maar zonder gezichten. En vooral zonder ruggengraat. Trainer Pal Dardai, die vorig seizoen de club van de degradatie behoedde, staat ter discussie.

...

Een rustig seizoen om dan in de zomer van 2022 een nieuw team te presenteren. Met die boodschap stapte Hertha BSC Berlin de competitie in. De nieuwe manager Fredi Bobic, overgekomen van Eintracht Frankfurt, moest nu al die ambitieuze plannen gestalte geven. Maar de verwachtingen werden niet ingelost. Hertha staat in de Bundesliga veertiende, het is een ploeg met namen, maar zonder gezichten. En vooral zonder ruggengraat. Trainer Pal Dardai, die vorig seizoen de club van de degradatie behoedde, staat ter discussie.Voetbal in Berlijn: het is en blijft een moeilijk verhaal. Union Berlin, dat voor het derde jaar op het hoogste niveau uitkomt, staat in de middenmoot, nog geen enkele club uit de hoofdstad werd ooit kampioen, de DDR buiten beschouwing gelaten. Berlijn is een verweesde voetbalstad. Veel aandacht gaat er nu wel naar twee clubs uit de Regionalliga Nordost, het vierde niveau. Berliner AK en Dynamo Berlin knokken daar voor de titel. Vooral Berliner AK wil inspelen op het karakter van Berlijn, dat 3,7 miljoen inwoners telt van wie één op drie buitenlandse wortels hebben. In de hoofdstad leven mensen uit 186 landen. Berliner AK ligt in het centrum van de stad, op wandelafstand van het hoofdstation. Het richt zich tot de hele bevolking. 'Wij zijn Berlijn, verscheidenheid is onze sterkte', is de slogan van de club. Berliner AK ligt in een wijk waar veel buitenlanders wonen en probeert al jaren hogerop te geraken. Het beschikt over een schitterende accommodatie en speelt in het Poststadion waar een mooie houten tribune voor een sfeer van gezelligheid en nostalgie zorgt. Daar zag Adolf Hitler zijn enige voetbalwedstrijd. Dat was in 1936, Duitsland verloor toen tijdens de Olympische Spelen in de voorrondes van Noorwegen. In de strijd om promotie naar de derde Bundesliga moet Berliner AK, momenteel koploper, afrekenen met Dynamo Berlin. De club heeft een verleden met veel duistere kanten. Dynamo werd in Oost-Duitsland tien keer kampioen, het werd geleid door de beruchte Erich Mielke, de baas van de Stasi, de Staatsveiligheid. Die kocht scheidsrechters om en zorgde ervoor dat de beste spelers naar Dynamo kwamen. Als er verschillende wedstrijden per week geprogrammeerd stonden, werden spelers aan het infuus gelegd. Ze kregen te horen dat ze vitamines en koolhydraatrijke stoffen toegediend kregen. In werkelijkheid waren het andere middelen. Dynamo verdween na de val van de Muur in de anonimiteit, maar probeert er nu weer bovenop te komen. Het wil met een besmet verleden breken en ruilde zijn thuishaven, het Friedrich-Ludwig-Jahn- Sportpark, voor het Sportforum Berlin, waarin het al eerder speelde. Zo trok de club weg uit een omgeving waar nog altijd de geur uit de DDR-tijden hangt. In die vroegere locatie, die nu wordt afgebroken, wapperde voor iedere thuiswedstrijd een DDR-vlag. Zo proberen twee clubs met een apart verleden zich weer op de kaart te zetten. Het was vorig seizoen al de ambitie om te promoveren, maar toen werd Viktoria Berlin in een ingekorte competitie van elf wedstrijden zonder puntenverlies kampioen. Viktoria staat nu vierde in de Tweede Bundesliga en maakt indruk door zeer aanvallend voetbal. En het vaart nadrukkelijk een eigen koers nadat het eerder al eens met Chinese investeerders praatte. Dat hebben clubs in de hoofdstad wel geleerd: ze moeten op eigen benen staan.