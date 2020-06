Nog even en Silvio Berlusconi speelt weer een rol van betekenis in het Italiaanse topvoetbal. Tenminste: als het aan hem zelf ligt.

Het duurt nog minstens één jaar, misschien nog wat langer, maar afgelopen weekend werd duidelijk dat de inmiddels 83-jarige ex-premier van Italië nog niet van plan is te gaan uitbollen. Maandag mochten hij en Adriano Galliani de promotie vieren van hun nieuwe speeltje, de voetbalclub uit Monza, geboortestad van Galliani. Het was bij die club dat Berlusconi destijds Galliani weghaalde om bij AC Milan een succesvolle periode uit te bouwen.

Afgelopen weekend werd bekend dat de eerste drie gerangschikten uit de derde klasse, de Serie C, alvast de promotie naar tweede klasse kunnen vieren. Naast Monza zijn dat Vincenza en Reggina. Die twee clubs hebben een eersteklasseverleden, Monza voetbalde nooit in de Serie A, maar als het van Galliani en Berlusconi afhangt, komt daar binnenkort verandering in.

'Het is geen geheim dat we met deze club naar de Serie A willen', gaf Galliani, officieel algemeen bestuurder van de club, aan. 'We hebben daarvoor de knowhow in huis. Het budget zal er één zijn waarmee we kunnen meedingen naar de promotie.'

'Regel het'

De promotie van derde naar tweede klasse is al de 30e trofee die Silvio Berlusconi in het Italiaanse voetbal wint. De vorige 29, allemaal een pak prestigieuzer, won hij als eigenaar van AC Milan tussen 1986 en 2017. In 2017 verkocht hij de Milanese club aan een Chinese investeerder die inmiddels ook al uit het Italiaanse voetbal verdwenen is.

Op 25 september 2018 meldde Galliani aan Berlusconi dat Monza te koop was. 'Ga ervoor en regel het', kreeg hij als boodschap mee. Diezelfde avond nog raakte bekend dat Berlusconi's holding Fininvest voor de volle honderd procent eigenaar was geworden van de rood-witte club uit Lombardije. Sinds vorig seizoen is Paolo Berlusconi, een van Silvio's kinderen, voorzitter van de club.

Moeilijke keuze?

Zo begint de club uit het stadje met het bekende Formule 1-circuit volgend seizoen aan zijn 39e jaar in de tweede klasse, het eerste sinds 2000/01. Een jaar eerder had het een Belg die er het doel verdedigde. Het was bij Monza dat Jean-François Gillet (nu bij Standard) in 1999-2000 keepte, nadat de tweedeklasser hem weghaalde bij Standard waar hij sportief geen kans kreeg.

De huidige trainer van Monza, Cristian Brocchi, is een oudgediende van Berlusconi. Hij is een jeugdproduct van Milan. Na wat omzwervingen deelde hij er als speler kort in de successen, en was er later zelfs even hoofdtrainer, toen hij in 2016 tijdens het seizoen overnam van Sinisa Mihajlovic.

Als Berlusconi zijn ambitie waarmaakt en naar eerste promoveert, creëert hij voor zichzelf een probleem: 'Dan moet mijn hart kiezen tussen Milan en Monza.' Hij volgt zijn oude club nog steeds van dichtbij en stelt vast: 'Het is moeilijk om een Silvio Berlusconi op te volgen.'

