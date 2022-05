Monza, de voetbalclub die in 2018 werd gekocht door zakenman en voormalig Italiaans premier Silvio Berlusconi, speelt volgend seizoen in de Serie A. Het versloeg in de finale van de play-offs in de Serie B Pisa.

Monza won donderdag in eigen huis het heenduel met 2-1. Na een spannende return, die Monza zondag in het stadion van Pisa onder het toeziend oog van Silvio Berlusconi won na verlengingen met 3-4 (3-2 na 90 minuten), promoveert het team voor het eerst naar de Serie A.

Promotie naar de Serie A was het doel dat de 85-jarige oud-premier zich had gesteld sinds hij de club kocht een jaar na de verkoop van AC Milan. Van Milan had hij in zijn meer dan 30 jaar aan het hoofd van de club (1986-2017) een gigant van het Europese voetbal gemaakt.

Monza vergezelt de twee clubs die rechtstreekse promotie uit de Serie B afdwongen: kampioen Lecce en Cremonese. Monza, dat als vierde eindigde in de competitie, moest barrages afwerken. Venezia, Genoa en Cagliari zakken naar de Serie B.

