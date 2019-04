Naast de Afrika Cup is er komende zomer ook voetbalactiviteit op het Noord-Amerikaanse continent met de Gold Cup.

Milieuvriendelijk is de vijftiende editie van de Gold Cup, het landenkampioenschap van de CONCACAF(Noord- en Midden-Amerika) niet. Wedstrijden aan de oostkust van de VS (van Harrison in New Jersey tot Charlotte in North Carolina), in het centrum (van Chicago tot Houston), tot aan de uiterste westkust (LA en Pasadena): volgers verzamelen heel wat airmiles. Ook al omdat ze, voor he...