Na zijn opleiding bij Brescia en Inter en uitleenbeurten aan SPAL, Venezia en Basel strijkt Sebastiano Esposito nu neer bij Anderlecht. Wie is hij en wat is zijn meerwaarde in het tactisch plan van paars-wit?

Anderlecht legde eerder al zijn aanvallend lot in de handen van huurlingen als Lukas Nmecha, Joshua Zirkzee en Christian Kouamé en gaat nu opnieuw voor zo'n profiel met Sebastiano Esposito. De youngster van Inter zal het komende jaar in het Lotto Park te zien zijn, met een aankoopoptie van ongeveer 10 miljoen euro, volgens de Italiaanse pers. De jonge Italiaan stond bij Inter bekend als een van de grootste talenten, maar wat moet u nog weten over de nieuwe aanvalsleider van Mazzu en co? Geboren in Castellammare di Stabia, een badplaats niet ver van Napels, begon de jonge Sebastiano zijn voetbalcarrière in Noord-Italië bij Brescia. Voetbal zit echt in het DNA van de familie. Zijn grootvader, oom en vader waren namelijk profvoetballers en ook zijn twee broers zijn gebeten door het virus met de twee jaar oudere Salvatore, die bij tweedeklasser SPAL speelt en het zelfs al schopte tot de nationale ploeg, en Francesco Pio, de jongste van de broers, die nog voor de jeugd van Inter uitkomt. Bij de ex-club van Andrea Pirlo en Roberto Baggio verbleef Sebastiano drie jaar vooraleer hij in 2014 naar de jeugd van Inter trok. Op 14 maart 2019, op zijn zestiende, maakte hij vervolgens zijn profdebuut in de achtste finales van de Europa League. Tijdens de terugwedstrijd verving hij 17 minuten voor tijd Borja Valero. Daarmee werd hij de eerste speler uit 2002 die uitkwam in de Europa League en de jongste Nerazzurro ooit op het Europese toneel.Zeven maanden na dat debuut zette hij zijn eerste stappen in de Champions League. Met zijn 17 jaar en 113 dagen werd hij de jongste speler in de geschiedenis van de CL. 'Een fantastische emotie', vertelde hij toen voor de camera's van Inter TV. 'Ik ben blij met mijn debuut, maar vooral met de overwinning. Vlak voordat ik in het spel kwam, vroeg de coach me om alles te geven en met het hoofd te spelen.' Hij viel ook meteen op door een veroorzaakte penalty in de 82e minuut, die ploegmaat Lautaro Martínez omzette. Twee maanden na zijn eerste stappen in de meest prestigieuze Europese competities, bood Romelu Lukaku zijn protegee zijn eerste professionele doelpunt aan. In de 4-0-zege tegen Genua mocht Esposito een penalty omzetten, waar hij ook in slaagde. Onder het gejuich van de 59.000 supporters die aanwezig zijn in het Guiseppe Meazza-stadion, is het eerste instinct van de jonge Italiaan om zijn 'grote broer' te bedanken voor het 'geschenk'. 'Als je een jonge speler bent en voor het eerst deze kleedkamer vol sterren binnenloopt, ben je natuurlijk nerveus. Romelu stelde me meteen op mijn gemak. Hij is een uniek persoon. Ik wil veel van hem leren', verklaarde Esposito bij de microfoon van La Gazzetta dello Sport een paar weken na dit eerste doelpunt in de Serie A. Volgens insiders is het ook de Rode Duivel die Esposito zou hebben aangeraden bij het bestuur van Anderlecht.Als we geen rekening houden met Christian Kouamé, die tijdens de laatste oefening al 23 kaarsjes had uitgeblazen voordat hij bij Anderlecht in bruikleen kwam, waren de laatste drie spitsen die aan paars-wit werden uitgeleend 21 jaar oud (Nmecha), 20 jaar (Zirkzee) en binnenkort 20 jaar voor Esposito. Spelers die al wat ervaring hadden op het hoogste niveau vooraleer ze landden bij Anderlecht, maar op dat punt zet de Italiaanse nieuwkomer zijn voorgangers in de schaduw. Esposito speelde zo evenveel wedstrijden bij de A-ploeg als Nmecha, maar veel meer in eerste klasse, zowel bij Inter als bij FC Basel. Bij die clubs was hij erg flexibel (hij speelde op vier posities) en efficiënt met tien goals en zeven assists, waarmee hij veel beter scoort dan Nmecha (3 goals en 7 assists) en Zirkzee (4 goals en 1 assist).Hoewel hun cijfers niet die van geboren killers waren, mogen we hun jonge leeftijd niet vergeten toen ze aankwamen in het Lotto Park. Zo vond Lukas Nmecha in 41 duels in het paars 21 keer het net en gaf hij drie assists, terwijl Joshua Zirkzee het nog beter deed door 18 keer te scoren en 13 assists te geven in 47 wedstrijden. De supporters van Anderlecht mogen dan ook logischerwijs hopen dat hun nieuwe Italiaanse rekruut nog steeds een superprestatie kan neerzetten gezien de referenties die hij al heeft. Sebastiano Esposito heeft een best imposant profiel met zijn 1m87. Hij is twee centimeter groter dan Nmecha, maar is er dan weer zes kleiner dan Zirkzee. Zijn profiel is zeker zo compleet als zijn twee voorgangers. Zijn techniek is verzorgd, hij kan krachtig uithalen en kan overweg met beide voeten. Esposito bekommert zich regelmatig ook over de stilstaande fases, zoals tijdens de halve finale van het afgelopen EK U17 waar hij Frankrijk het nakijken gaf met een schitterende vrije trap. Voor zijn debuut bij de A-ploeg was Esposito het speerpunt van de U17 van Inter en was hij ook al van groot belang voor de beloften van de Nerazzurri, waarbij hij 31 keer scoorde in 37 optredens. Het was door die efficiëntie dat Antonio Conte, niet altijd geneigd om jongeren te lanceren, besloot zijn kwaliteiten aan de ogen van Europa te tonen. 'Ik heb het al meermaals gezegd, hij is pas 17, maar ik heb alle vertrouwen in hem. Als dat niet het geval was, had ik hem niet opgesteld. Nu moet hij de voeten op de grond houden', vertelde de Italiaanse coach na zijn debuut in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt.Conte geloofde zo sterk in het potentieel van de jonge Italiaan dat hij hem het WK U17 ontnam om zich verder te ontwikkelen bij de hoofdmacht. 'Het spijt me, maar we hebben een belangrijke speler verloren met Alexis Sánchez. Ik heb Esposito nodig', rechtvaardigde hij toen zijn keuze. Niet enkel Anderlecht was de laatste tijd de situatie van de spits aan het volgen. In de zomer van 2020 kwam L'Équipe al met het nieuws dat Esposito op de interesse van Manchester City én PSG kon rekenen. De club in de Franse hoofdstad zou zijn vader hebben gebeld, maar die bleef liever trouw aan Inter, waarna zijn zoon een contractverlenging tot 2025 tekende.Het was ook toen dat zijn marktwaarde rond de 10 miljoen euro schommelde. Vandaag zou dat nog maar 5 miljoen euro zijn. Een bedrag dat Anderlecht al wat beter zou liggen om hem na zijn leenbeurt over te kopen. Maar eerst zal hij zich moeten bewijzen in het Lotto Park. Kan hij beter doen dan Zirkzee en co?