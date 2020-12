Stervoetballer Neymar is nog maar eens in een polemiek terechtgekomen voor zijn gedrag naast het terrein. De Braziliaan zou volgens de lokale media in zijn land een gigantisch feest hebben willen organiseren in de eindejaarsperiode met honderden genodigden, en dit ondanks de wereldwijde coronacrisis.

Volgens Ancelmo Goes, journalist voor dagblad O Globo, zou de aanvaller 500 personen hebben willen ontvangen voor een feest dat zaterdag had moeten starten en zou hebben moeten doorlopen tot 1 januari.

Neymar zou zelfs al een geluidsisolatiesysteem hebben laten installeren in zijn villa in Mangaratiba, een badplaats op 130 kilometer van Rio de Janeiro. Zo zouden buren geen last hebben van het feest. Braziliaanse sterren zoals Ludmilla en Wesley Safadao zouden optreden. Aanwezigen zouden hun telefoons bij de ingang moeten afgeven om te vermijden dat er lekken konden gebeuren naar de pers of via sociale media.

De entourage van Neymar ontkende de beweringen categoriek. Er duiken in de Braziliaanse pers echter steeds meer getuigen op. Het evenementenbureau dat het feest zou gaan organiseren sprak van 150 genodigden 'conform de coronamaatregelen'.

Neymar zelf, die door een enkelblessure niet meer speelde sinds 13 december, houdt zich in de luwte. Op sociale media postte hij de voorbije dagen enkel foto's in familiale sfeer.

Brazilië is het tweede zwaarst getroffen land door het coronavirus wereldwijd. Er stierven al meer dan 191.000 Brazilianen aan de gevolgen van het virus.

