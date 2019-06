Vrijdag begint in Egypte de 32ste editie van het Afrikaanse landenkampioenschap voetbal. Drie vragen aan Sven Vandenbroeck, die het toernooi twee jaar geleden als assistent van Hugo Broos won met Kameroen.

1. Je viel vorig jaar in als bondscoach van Zambia maar kwam uiteindelijk één punt tekort om het land alsnog te plaatsen voor de Afrika Cup. Welke ervaringen ben je er rijker geworden?

SVEN VANDENBROECK: "Dat er veel verschillen zijn tussen de Afrikaanse landen. Zambianen zijn technisch sterk, maar zeer timide en lichamelijk frêle. Daarnaast is er ook het politieke spel waar je als hoofdcoach mee in aanraking komt. Het 'managen' van de bazen binnen de federatie was een hele opgave. Soms moet je zaken volledig negeren omdat je er toch geen vat op kunt krijgen. Het feit dat de FIFA alle rekeningen van de federatie blokkeerde, maakte het moeilijk werken. Dat deed het omwille van twee zaken: corruptie en een slechte audit. De gevolgen daarvan waren vooral dat het moeilijk werd om stages te organiseren. Oefenwedstrijden vastleggen ging niet, tenzij de tegenstander alles betaalde. Voor een uitwedstrijd moesten we vaak in drie verschillende vluchten reisden, omdat ze tickets kochten naargelang er geld binnenkwam. Er is ook eens een oefenstage geannuleerd moeten worden op een moment dat iedereen al op weg was naar het hotel. Het hoofdveld konden we niet gebruiken wegens achterstal van betaling van huurgeld. Het beste wat je dan kunt doen, is dat negeren, je niet druk maken om het feit dat zulke zaken een rem zetten op de ontwikkeling van de lokale spelers en het team, op zoek gaan naar alternatieven en er het beste van maken. Ook de politieke strijd tussen Bwalya Kalusha, de vorige bondsvoorzitter, en Andrew Kamanga, de huidige bondsvoorzitter, was iets met dagelijkse invloed op de werking, maar waar ik mij niets van aantrok om het uitgestippelde sportieve project te volgen."

2. Naar wie en wat moeten we in Egypte uitkijken?

SVEN VANDENBROECK: "Zeker naar de organisatie en de veiligheid. De organisatie werd pas in januari toegekend aan Egypte, omdat er twijfels waren gerezen of het aanvankelijke gastland Kameroen wel in staat was het toernooi op een veilige manier te organiseren. Dus moesten ze in Egypte in alle haast alles in gereedheid brengen. De veiligheid zal er streng bewaakt worden. Het is pas sinds september dat de Egyptische regering weer supporters toelaat in voetbalstadions, na een ban van zes jaar nadat er in 2012 71 mensen omkwamen en zo'n 1000 gewond raakten tijdens rellen in Port Said. Bovendien nemen er voor het eerst 24 ploegen deel in plaats van 16. Ik ben benieuwd naar de kwaliteit van de wedstrijden in de poulefase. Het wordt ook uitkijken naar de intrede van de VAR. In de Afrikaanse Champions Leaguefinale was dat alvast een grote flop. In de halve finale al was alles geïnstalleerd, maar werkte het systeem niet op cruciale momenten en ook enkele beslissingen van de VAR waren zeer discutabel. De return van de finale (tussen het Marokkaanse Wydad Casablanca en het Tunesische Espérance de Tunis, nvdr) moet na de Afrika Cup trouwens worden herspeeld, omdat door chaos na een afgekeurd doelpunt de wedstrijd voortijdig moest worden afgefloten. Dus ik ben vooral benieuwd of ze het daar in Egypte wel allemaal goed voor elkaar krijgen."

3. Wie zal er deze editie winnen?

SVEN VANDENBROECK: "Egypte is zeker favoriet. Het is dezelfde spelersgroep als twee jaar geleden, toen ze de finale verloren, maar met een nog sterkere Mo Salah én met het thuisvoordeel. Ook Marokko beschikt over een sterke kern, die weliswaar op leeftijd komt en dus zijn laatste kans moet zien te grijpen. Maar voor mij is de grote favoriet Senegal. Het is een zeer evenwichtig team met veel individuele kwaliteiten én met ervaring. In de kwalificaties pakte het 16 op 18, kreeg het maar 2 doelpunten tegen en liet het een zeer goeie indruk."